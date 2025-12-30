$42.220.15
Інформація буде згодом: Зеленський визначився з кандидатом на посаду керівника ОП

Президент України Володимир Зеленський визначився з кандидатурою на посаду керівника Офісу Президента. Інформація про нового очільника ОП буде озвучена пізніше, а зміни очільників обладміністрацій відбудуться на початку року.

Президент України Володимир Зеленський визначився з кандидатурою на посаду керівника Офісу Президента. Інформація щодо нового очільника ОП буде озвучена згодом, передає УНН

Що стосується керівника Офісу - я визначився. Інформація буде трішки пізніше 

- сказав Зеленський. 

Він додав, що зміни очільників обладміністрацій будуть на початку року. 

Нагадаємо 

Зеленський заявив, що серед основних кандидатів на посаду керівника Офісу Президента є два кандидати - міністр оборони Денис Шмигаль та перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. При цьому, за словами глави держави, у Верховної Ради навряд знайдуться кандидатури, щоб їх замінити.

Павло Башинський

Політика
Кабінет Міністрів України
Михайло Федоров
Верховна Рада України
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль