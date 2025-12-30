Информация будет позже: Зеленский определился с кандидатом на должность руководителя ОП

Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой на должность руководителя Офиса Президента. Информация о новом главе ОП будет озвучена позже, передает УНН.

Что касается руководителя Офиса - я определился. Информация будет немного позже - сказал Зеленский.

Он добавил, что изменения глав обладминистраций будут в начале года.

Напомним

Зеленский заявил, что среди основных кандидатов на должность руководителя Офиса Президента есть два кандидата - министр обороны Денис Шмыгаль и первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров. При этом, по словам главы государства, у Верховной Рады вряд ли найдутся кандидатуры, чтобы их заменить.