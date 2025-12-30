$42.220.15
Эксклюзив
15:27 • 3608 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
15:00 • 6190 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
13:51 • 9084 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
13:07 • 12149 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
12:27 • 12072 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
11:22 • 12860 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
11:09 • 17205 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
30 декабря, 09:46 • 24084 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 19644 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 24020 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
Информация будет позже: Зеленский определился с кандидатом на должность руководителя ОП

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой на должность руководителя Офиса Президента. Информация о новом главе ОП будет озвучена позже, а изменения глав обладминистраций произойдут в начале года.

Информация будет позже: Зеленский определился с кандидатом на должность руководителя ОП

Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой на должность руководителя Офиса Президента. Информация о новом главе ОП будет озвучена позже, передает УНН

Что касается руководителя Офиса - я определился. Информация будет немного позже 

- сказал Зеленский. 

Он добавил, что изменения глав обладминистраций будут в начале года. 

Напомним 

Зеленский заявил, что среди основных кандидатов на должность руководителя Офиса Президента есть два кандидата - министр обороны Денис Шмыгаль и первый вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров. При этом, по словам главы государства, у Верховной Рады вряд ли найдутся кандидатуры, чтобы их заменить.

Павел Башинский

Политика
Кабинет Министров Украины
Михаил Федоров
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль