Заволоділи 100 000 доларів забудовника і обіцяли уникнути податків: адвокату і його помічнику оголосили про підозру

Фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці повідомили про підозру адвокату і його помічнику у заволодінні 100 тис. доларів США одного з забудовників. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

За даними слідства, впродовж червня-липня 2025 року адвокат організував схему незаконного заволодіння коштами представників підприємства, щодо якого проводилась планова податкова перевірка. Не маючи жодних реальних повноважень чи можливостей впливу на рішення податкового органу, підозрюваний вводив представників бізнесу в оману.

Він повідомляв неправдиву інформацію про нібито виявлені порушення податкового законодавства на суму близько 1 млрд грн та переконував у наявності можливостей вплинути на службових осіб податкового органу з метою уникнення донарахувань податків - йдеться в дописі.

Як зазначили в Офісі Генпрокурора, для створення видимості обізнаності адвокат посилався на конкретні дати складання акту перевірки та нібито особисті зв’язки з працівниками податкової служби.

17 липня 2025 року, діючи за попередньою змовою з помічником, підозрюваний шляхом обману отримав від представників підприємства 100 тис. доларів США (понад 4,18 млн гривень) за нібито сприяння в уникненні донарахувань податків. Грошові кошти передавались через посередника - йдеться в дописі.

До суду скеровано клопотання про обрання адвокату запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 40 млн гривень.

Його помічнику також повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України. Прокурор клопотатиме про обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави 4 млн гривень - заявили в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо

Правоохоронці повідомили про підозру у привласненні понад 17 тонн пального командиру однієї з військових частин, дислокованих на Донеччині та його підлеглому.