Привласнили 17 тонн пального: на Донеччині повідомили про підозру командиру військової частини і його підлеглому
Командир військової частини на Донеччині та його підлеглий підозрюються у привласненні понад 17 тонн пального. Зловмисники вивозили викрадене пальне до Запорізької області.
Правоохоронці повідомили про підозру у привласненні понад 17 тонн пального командиру однієї з військових частин, дислокованих на Донеччині та його підлеглому. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Деталі
За даними слідства, командир однієї з військових частин залучив свого підлеглого до кримінальної оборудки. Впродовж травня - жовтня 2025 року зловмисники майже кожні 10 днів списували дизельне пальне та бензин. З тією ж регулярністю вони подавали від військової частини заявки на отримання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення виконання бойових завдань.
Викрадене пальне фігуранти вивозили на територію Запорізької області. Впродовж кількох місяців фігуранти привласнили, за попередніми даними, понад 17 тонн дизельного пального та бензину
Під час обшуків правоохоронці виявили і вилучили службову документацію, 980 літрів дизельного пального та 800 літрів бензину. Також було відібрано експериментальні зразки паливно-мастильних матеріалів, оглянуто та вилучено інші докази протиправної діяльності.
Затриманим повідомили про підозру у викраденні військового майна, із зловживанням службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Обом фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
