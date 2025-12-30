Привласнили 17 тонн пального: на Донеччині повідомили про підозру командиру військової частини і його підлеглому

Фото: Державне бюро розслідувань

Правоохоронці повідомили про підозру у привласненні понад 17 тонн пального командиру однієї з військових частин, дислокованих на Донеччині та його підлеглому. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Деталі

За даними слідства, командир однієї з військових частин залучив свого підлеглого до кримінальної оборудки. Впродовж травня - жовтня 2025 року зловмисники майже кожні 10 днів списували дизельне пальне та бензин. З тією ж регулярністю вони подавали від військової частини заявки на отримання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення виконання бойових завдань.

Викрадене пальне фігуранти вивозили на територію Запорізької області. Впродовж кількох місяців фігуранти привласнили, за попередніми даними, понад 17 тонн дизельного пального та бензину - заявили в ДБР.

Під час обшуків правоохоронці виявили і вилучили службову документацію, 980 літрів дизельного пального та 800 літрів бензину. Також було відібрано експериментальні зразки паливно-мастильних матеріалів, оглянуто та вилучено інші докази протиправної діяльності.

Затриманим повідомили про підозру у викраденні військового майна, із зловживанням службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Обом фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

