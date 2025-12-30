Присвоили 17 тонн горючего: в Донецкой области сообщили о подозрении командиру воинской части и его подчиненному

$42.220.15
49.650.10
ukenru
13:51 • 500 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
13:07 • 2598 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
12:27 • 4880 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
11:22 • 8380 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
11:09 • 11993 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
09:46 • 17647 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 17617 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 22766 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10 • 23358 просмотра
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57 • 30255 просмотра
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
4.6м/с
73%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США ликвидировали наркотеррористов в Тихом океане: детали удара по судну30 декабря, 04:04 • 14562 просмотра
Более 3000 мигрантов погибли в этом году, пытаясь добраться до побережья Испании30 декабря, 05:02 • 6558 просмотра
армия РФ потеряла 1220 военных и десятки единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ30 декабря, 05:09 • 3818 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex10:14 • 14244 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы11:23 • 11298 просмотра
публикации
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы11:23 • 11395 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex10:14 • 14351 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto09:46 • 17652 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 46522 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 46743 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Лавров Сергей Викторович
Метте Фредериксен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Варшава
Село
Реклама
УНН Lite
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания13:45 • 626 просмотра
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 24956 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 38171 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 46163 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 56724 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Facebook
Instagram

Присвоили 17 тонн горючего: в Донецкой области сообщили о подозрении командиру воинской части и его подчиненному

Киев • УНН

 • 654 просмотра

Командир воинской части в Донецкой области и его подчиненный подозреваются в присвоении более 17 тонн горючего. Злоумышленники вывозили похищенное горючее в Запорожскую область.

Присвоили 17 тонн горючего: в Донецкой области сообщили о подозрении командиру воинской части и его подчиненному
Фото: Государственное бюро расследований

Правоохранители сообщили о подозрении в присвоении более 17 тонн горючего командиру одной из воинских частей, дислоцированных в Донецкой области, и его подчиненному. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Детали

По данным следствия, командир одной из воинских частей привлек своего подчиненного к криминальной сделке. В течение мая - октября 2025 года злоумышленники почти каждые 10 дней списывали дизельное топливо и бензин. С той же регулярностью они подавали от воинской части заявки на получение горюче-смазочных материалов для обеспечения выполнения боевых задач.

Похищенное горючее фигуранты вывозили на территорию Запорожской области. В течение нескольких месяцев фигуранты присвоили, по предварительным данным, более 17 тонн дизельного топлива и бензина

- заявили в ГБР.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли служебную документацию, 980 литров дизельного топлива и 800 литров бензина. Также были отобраны экспериментальные образцы горюче-смазочных материалов, осмотрены и изъяты другие доказательства противоправной деятельности.

Задержанным сообщили о подозрении в хищении военного имущества, с злоупотреблением служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, совершенное в условиях военного положения (ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним

В Одессе установили военнослужащих Пересыпского районного ТЦК и СП, которые избили 27-летнего военного, освобожденного из российского плена. Им сообщили о подозрении в нанесении телесных повреждений.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Обыск
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
ТЦК и СП
Донецкая область
Запорожская область
Украина
Одесса