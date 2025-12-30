Присвоили 17 тонн горючего: в Донецкой области сообщили о подозрении командиру воинской части и его подчиненному

Фото: Государственное бюро расследований

Правоохранители сообщили о подозрении в присвоении более 17 тонн горючего командиру одной из воинских частей, дислоцированных в Донецкой области, и его подчиненному. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Детали

По данным следствия, командир одной из воинских частей привлек своего подчиненного к криминальной сделке. В течение мая - октября 2025 года злоумышленники почти каждые 10 дней списывали дизельное топливо и бензин. С той же регулярностью они подавали от воинской части заявки на получение горюче-смазочных материалов для обеспечения выполнения боевых задач.

Похищенное горючее фигуранты вывозили на территорию Запорожской области. В течение нескольких месяцев фигуранты присвоили, по предварительным данным, более 17 тонн дизельного топлива и бензина - заявили в ГБР.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли служебную документацию, 980 литров дизельного топлива и 800 литров бензина. Также были отобраны экспериментальные образцы горюче-смазочных материалов, осмотрены и изъяты другие доказательства противоправной деятельности.

Задержанным сообщили о подозрении в хищении военного имущества, с злоупотреблением служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, совершенное в условиях военного положения (ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним

