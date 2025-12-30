Завладели 100 000 долларов застройщика и обещали избежать налогов: адвокату и его помощнику объявили о подозрении

Фото: Офис Генерального прокурора

Правоохранители сообщили о подозрении адвокату и его помощнику в завладении 100 тыс. долларов США одного из застройщиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, в течение июня-июля 2025 года адвокат организовал схему незаконного завладения средствами представителей предприятия, в отношении которого проводилась плановая налоговая проверка. Не имея никаких реальных полномочий или возможностей влияния на решение налогового органа, подозреваемый вводил представителей бизнеса в заблуждение.

Он сообщал неправдивую информацию о якобы выявленных нарушениях налогового законодательства на сумму около 1 млрд грн и убеждал в наличии возможностей повлиять на должностных лиц налогового органа с целью избежания доначислений налогов - говорится в сообщении.

Как отметили в Офисе Генпрокурора, для создания видимости осведомленности адвокат ссылался на конкретные даты составления акта проверки и якобы личные связи с работниками налоговой службы.

17 июля 2025 года, действуя по предварительному сговору с помощником, подозреваемый путем обмана получил от представителей предприятия 100 тыс. долларов США (более 4,18 млн гривен) за якобы содействие в избежании доначислений налогов. Денежные средства передавались через посредника - говорится в сообщении.

В суд направлено ходатайство об избрании адвокату меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 40 млн гривен.

Его помощнику также сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Прокурор будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога 4 млн гривен - заявили в Офисе Генпрокурора.

Напомним

