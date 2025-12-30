Нехай такий успіх у росії будують: Зеленський прокоментував слова путіна про "успішну” Україну

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви російського диктатора володимира путіна, який заявляв, що хоче бачити Україну "успішною", зазначивши, що якщо успіхом називається зруйновані міста, то нехай такий "успіх" росія будує у себе, передає УНН.

Що стосується слів путіна, що він хоче бачити Україну успішною… по-перше, ніхто путіну не вірить. Я не знаю, що він сказав Трампу. Може, він і казав це Трампу, але віра у ці слова - нуль. Якщо успіхом називається те, що він зробив у Бахмуті, Вовчанську, Часовому Яру, те, що він робить у Покровську зараз, то нехай такий успіх вони в себе в росії будують - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що росія нібито "хоче успіху" для України, особливо в енергетиці та продажу ресурсів за низькою ціною. Це прозвучало після його переговорів з Володимиром Зеленським, де також обговорювалися деталі.