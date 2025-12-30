$42.220.15
Ексклюзив
15:27 • 5646 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
15:00 • 8888 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
13:51 • 10508 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
13:07 • 13099 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
12:27 • 12801 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
11:22 • 13141 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 17932 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
30 грудня, 09:46 • 25035 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 19932 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 24255 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
Нехай такий успіх у росії будують: Зеленський прокоментував слова путіна про "успішну” Україну

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Зеленський різко відреагував на заяви російського диктатора володимира путіна, який заявляв, що хоче бачити Україну “успішною”.

Нехай такий успіх у росії будують: Зеленський прокоментував слова путіна про "успішну” Україну

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви російського диктатора володимира путіна, який заявляв, що хоче бачити Україну "успішною", зазначивши, що якщо успіхом називається зруйновані міста, то нехай такий "успіх" росія будує у себе, передає УНН

Що стосується слів путіна, що він хоче бачити Україну успішною… по-перше, ніхто путіну не вірить. Я не знаю, що він сказав Трампу. Може, він і казав це Трампу, але віра у ці слова - нуль. Якщо успіхом називається те, що він зробив у Бахмуті, Вовчанську, Часовому Яру, те, що він робить у Покровську зараз, то нехай такий успіх вони в себе в росії будують 

- сказав Зеленський. 

Нагадаємо 

Президент США Дональд Трамп заявив, що росія нібито "хоче успіху" для України, особливо в енергетиці та продажу ресурсів за низькою ціною. Це прозвучало після його переговорів з Володимиром Зеленським, де також обговорювалися деталі.

Павло Башинський

Політика
російська пропаганда
Енергетика
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна