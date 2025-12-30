Пусть такой успех в россии строят: Зеленский прокомментировал слова путина об "успешной" Украине
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявления российского диктатора владимира путина, который заявлял, что хочет видеть Украину "успешной", отметив, что если успехом называются разрушенные города, то пусть такой "успех" россия строит у себя, передает УНН.
Что касается слов путина, что он хочет видеть Украину успешной… во-первых, никто путину не верит. Я не знаю, что он сказал Трампу. Может, он и говорил это Трампу, но вера в эти слова - ноль. Если успехом называется то, что он сделал в Бахмуте, Волчанске, Часовом Яру, то, что он делает в Покровске сейчас, то пусть такой успех они у себя в россии строят
Президент США Дональд Трамп заявил, что россия якобы "хочет успеха" для Украины, особенно в энергетике и продаже ресурсов по низкой цене. Это прозвучало после его переговоров с Владимиром Зеленским, где также обсуждались детали.