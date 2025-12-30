Поширював тези роспропаганди на білоруському телебаченні: оголошено про підозру екснардепу від ОПЗЖ

$42.220.15
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
13:07 • 5418 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
12:27 • 7168 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
11:22 • 10280 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
11:09 • 13306 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
09:46 • 19161 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 18188 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 23035 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10 • 23575 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 30446 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
Понад 3000 мігрантів загинули цьогоріч, намагаючись дістатися узбережжя Іспанії 30 грудня, 05:02
армія рф втратила 1220 військових та десятки одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ30 грудня, 05:09
Допомагала росіянам атакувати Покровськ: 15 років в'язниці отримала жителька Донеччини30 грудня, 05:28
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 10:14
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби11:23
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби11:23
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 10:14
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto09:46
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Лавров Сергій Вікторович
Рустем Умєров
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Варшава
Велика Британія
Село
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання13:45
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40
Поширював тези роспропаганди на білоруському телебаченні: оголошено про підозру екснардепу від ОПЗЖ

Київ • УНН

 • 14 перегляди

ДБР повідомило про ще одну підозру колишньому народному депутату від ОПЗЖ Олегу Волошину. Його звинувачують у державній зраді за поширення пропаганди та умисне неподання декларацій.

Поширював тези роспропаганди на білоруському телебаченні: оголошено про підозру екснардепу від ОПЗЖ
Фото: Офіс Генерального прокурора

ДБР повідомило про підозру у державній зраді та порушенні фінансового контролю екснардепу від забороненої партії ОПЗЖ, який може переховуватися на території рф. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Деталі

За даними джерел УНН, мова йде про екснардепа Олега Волошина.

Працівники ДБР повідомили ще одну підозру колишньому народному депутату України від забороненої партії ОПЗЖ, який може переховуватися на території росії. Слідство встановило, що у період із грудня 2022 року по лютий 2023 року, під час дії воєнного стану, екснардеп брав участь та виступав у програмі "Тасс уполномочен заявить" на білоруському телеканалі "СТВ". Відеозаписи програм були оприлюднені на платформі YouTube. Під час ефірів він поширював висловлювання пропагандистського характеру, якими публічно підтримував рішення та дії військово-політичного керівництва рф у контексті збройної агресії проти України

 - повідомили в ДБР.

У Бюро наголосили, що такі заяви сприяли формуванню антивладних настроїв, містили елементи інформаційно-психологічного впливу та були спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності, державній та інформаційній безпеці України.

Крім того, слідчі ДБР з’ясували, що ексдепутат, будучи суб’єктом декларування, умисно не подав передбачені законом електронні декларації. Йдеться про:

  • щорічні декларації за 2021 та 2022 роки;
    • декларацію у зв’язку з припиненням повноважень за період з 1 січня по 24 лютого 2023 року;
      • щорічну декларацію після звільнення - за 2023 рік.

        Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального Кодексу України); умисного неподання декларацій особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ст. 366-3 Кримінального Кодексу України). Йому загрожує довічне позбавлення волі

        - зазначили в ДБР.

        Раніше у травні 2023 року працівники ДБР завершили досудове розслідування у попередньому кримінальному провадженні щодо цього ж екснардепа та скерували обвинувальний акт до суду. Його обвинувачують у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України), а також в умисному заподіянні легких тілесних ушкоджень ветерану АТО (ч. 1 ст. 125 КК України).

        Нагадаємо

        В Україні викрили групу нардепів на організації системного отримання хабарів за голосування щодо законопроєктів. Розмір неправомірної вигоди становив від 2 тис. до 20 тис. доларів та залежав від результатів голосувань. За листопад-грудень зафіксовано отримання щонайменше 145 тис. доларів. Наразі їм оголошено про підозру.

        Павло Башинський

        Війна в УкраїніПолітикаКримінал та НП
        російська пропаганда
        Воєнний стан
        Війна в Україні
        Довічне позбавлення волі
        Україна