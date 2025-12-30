Поширював тези роспропаганди на білоруському телебаченні: оголошено про підозру екснардепу від ОПЗЖ

Фото: Офіс Генерального прокурора

ДБР повідомило про підозру у державній зраді та порушенні фінансового контролю екснардепу від забороненої партії ОПЗЖ, який може переховуватися на території рф. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Деталі

За даними джерел УНН, мова йде про екснардепа Олега Волошина.

Працівники ДБР повідомили ще одну підозру колишньому народному депутату України від забороненої партії ОПЗЖ, який може переховуватися на території росії. Слідство встановило, що у період із грудня 2022 року по лютий 2023 року, під час дії воєнного стану, екснардеп брав участь та виступав у програмі "Тасс уполномочен заявить" на білоруському телеканалі "СТВ". Відеозаписи програм були оприлюднені на платформі YouTube. Під час ефірів він поширював висловлювання пропагандистського характеру, якими публічно підтримував рішення та дії військово-політичного керівництва рф у контексті збройної агресії проти України - повідомили в ДБР.

У Бюро наголосили, що такі заяви сприяли формуванню антивладних настроїв, містили елементи інформаційно-психологічного впливу та були спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності, державній та інформаційній безпеці України.

Крім того, слідчі ДБР з’ясували, що ексдепутат, будучи суб’єктом декларування, умисно не подав передбачені законом електронні декларації. Йдеться про:

щорічні декларації за 2021 та 2022 роки;

декларацію у зв’язку з припиненням повноважень за період з 1 січня по 24 лютого 2023 року;

щорічну декларацію після звільнення - за 2023 рік.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального Кодексу України); умисного неподання декларацій особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ст. 366-3 Кримінального Кодексу України). Йому загрожує довічне позбавлення волі - зазначили в ДБР.

Раніше у травні 2023 року працівники ДБР завершили досудове розслідування у попередньому кримінальному провадженні щодо цього ж екснардепа та скерували обвинувальний акт до суду. Його обвинувачують у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України), а також в умисному заподіянні легких тілесних ушкоджень ветерану АТО (ч. 1 ст. 125 КК України).

Нагадаємо

В Україні викрили групу нардепів на організації системного отримання хабарів за голосування щодо законопроєктів. Розмір неправомірної вигоди становив від 2 тис. до 20 тис. доларів та залежав від результатів голосувань. За листопад-грудень зафіксовано отримання щонайменше 145 тис. доларів. Наразі їм оголошено про підозру.