Распространял тезисы роспропаганды на белорусском телевидении: объявлено о подозрении экс-нардепу от ОПЗЖ

ГБР сообщило о подозрении в государственной измене и нарушении финансового контроля экс-нардепу от запрещенной партии ОПЗЖ, который может скрываться на территории рф. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Детали

По данным источников УНН, речь идет об экс-нардепе Олеге Волошине.

Сотрудники ГБР сообщили еще одно подозрение бывшему народному депутату Украины от запрещенной партии ОПЗЖ, который может скрываться на территории россии. Следствие установило, что в период с декабря 2022 года по февраль 2023 года, во время действия военного положения, экс-нардеп участвовал и выступал в программе "ТАСС уполномочен заявить" на белорусском телеканале "СТВ". Видеозаписи программ были опубликованы на платформе YouTube. Во время эфиров он распространял высказывания пропагандистского характера, которыми публично поддерживал решения и действия военно-политического руководства рф в контексте вооруженной агрессии против Украины - сообщили в ГБР.

В Бюро подчеркнули, что такие заявления способствовали формированию антивластных настроений, содержали элементы информационно-психологического воздействия и были направлены на ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности, государственной и информационной безопасности Украины.

Кроме того, следователи ГБР выяснили, что экс-депутат, будучи субъектом декларирования, умышленно не подал предусмотренные законом электронные декларации. Речь идет о:

ежегодные декларации за 2021 и 2022 годы;

декларацию в связи с прекращением полномочий за период с 1 января по 24 февраля 2023 года;

ежегодную декларацию после увольнения - за 2023 год.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины); умышленного непредставления деклараций лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ст. 366-3 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит пожизненное лишение свободы - отметили в ГБР.

Ранее в мае 2023 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в предыдущем уголовном производстве в отношении этого же экс-нардепа и направили обвинительный акт в суд. Его обвиняют в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины), а также в умышленном причинении легких телесных повреждений ветерану АТО (ч. 1 ст. 125 УК Украины).

