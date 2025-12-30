$42.220.15
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
Распространял тезисы роспропаганды на белорусском телевидении: объявлено о подозрении экс-нардепу от ОПЗЖ

Киев • УНН

ГБР сообщило о еще одном подозрении бывшему народному депутату от ОПЗЖ Олегу Волошину. Его обвиняют в государственной измене за распространение пропаганды и умышленное непредставление деклараций.

Распространял тезисы роспропаганды на белорусском телевидении: объявлено о подозрении экс-нардепу от ОПЗЖ
Фото: Офис Генерального прокурора

ГБР сообщило о подозрении в государственной измене и нарушении финансового контроля экс-нардепу от запрещенной партии ОПЗЖ, который может скрываться на территории рф. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Детали

По данным источников УНН, речь идет об экс-нардепе Олеге Волошине.

Сотрудники ГБР сообщили еще одно подозрение бывшему народному депутату Украины от запрещенной партии ОПЗЖ, который может скрываться на территории россии. Следствие установило, что в период с декабря 2022 года по февраль 2023 года, во время действия военного положения, экс-нардеп участвовал и выступал в программе "ТАСС уполномочен заявить" на белорусском телеканале "СТВ". Видеозаписи программ были опубликованы на платформе YouTube. Во время эфиров он распространял высказывания пропагандистского характера, которыми публично поддерживал решения и действия военно-политического руководства рф в контексте вооруженной агрессии против Украины

 - сообщили в ГБР.

В Бюро подчеркнули, что такие заявления способствовали формированию антивластных настроений, содержали элементы информационно-психологического воздействия и были направлены на ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности, государственной и информационной безопасности Украины.

Кроме того, следователи ГБР выяснили, что экс-депутат, будучи субъектом декларирования, умышленно не подал предусмотренные законом электронные декларации. Речь идет о:

  • ежегодные декларации за 2021 и 2022 годы;
    • декларацию в связи с прекращением полномочий за период с 1 января по 24 февраля 2023 года;
      • ежегодную декларацию после увольнения - за 2023 год.

        Фигуранту сообщено о подозрении в совершении государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины); умышленного непредставления деклараций лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ст. 366-3 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит пожизненное лишение свободы

        - отметили в ГБР.

        Ранее в мае 2023 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в предыдущем уголовном производстве в отношении этого же экс-нардепа и направили обвинительный акт в суд. Его обвиняют в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины), а также в умышленном причинении легких телесных повреждений ветерану АТО (ч. 1 ст. 125 УК Украины).

        Напомним

        В Украине разоблачили группу нардепов на организации системного получения взяток за голосование по законопроектам. Размер неправомерной выгоды составлял от 2 тыс. до 20 тыс. долларов и зависел от результатов голосований. За ноябрь-декабрь зафиксировано получение не менее 145 тыс. долларов. Сейчас им объявлено о подозрении.

        Павел Башинский

        Война в УкраинеПолитикаКриминал и ЧП
        российская пропаганда
        Военное положение
        Война в Украине
        Пожизненное лишение свободы
        Украина