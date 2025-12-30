Атака дронів: в аеропорту Внуково часткові обмеження польотів, міноборони рф рапортує про десятки збитих безпілотників

$42.220.15
49.650.10
ukenru
18:06 • 2522 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
15:27 • 12147 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
15:00 • 13777 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
13:51 • 13461 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
30 грудня, 13:07 • 15837 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 14722 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 14248 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 20278 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
30 грудня, 09:46 • 27882 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 20847 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
5м/с
78%
734мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росія не міняє намірів занурити Україну в "блекаути": Сирський анонсував посилення протидії "шахедам"30 грудня, 09:30 • 4804 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 29451 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 25309 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання13:45 • 13189 перегляди
У житлових будинках двох мікрорайонів Києва призупинено постачання тепла: проводяться технологічні роботи15:29 • 10793 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 25450 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 29599 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 27885 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 54762 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 54303 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Музикант
Лавров Сергій Вікторович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Франція
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
15:27 • 12147 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання13:45 • 13297 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 29249 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 42382 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 49849 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Starlink
NASAMS

Атака дронів: в аеропорту Внуково часткові обмеження польотів, міноборони рф рапортує про десятки збитих безпілотників

Київ • УНН

 • 126 перегляди

У міноборони рф прозвітували про 109 збитих дронів з 16:00 до 20.00 за московським часом. Найбільше - 80 літальних апаратів - нібито збили в небі над Брянською областю.

Атака дронів: в аеропорту Внуково часткові обмеження польотів, міноборони рф рапортує про десятки збитих безпілотників

У московському аеропорту Внуково запровадили часткові обмеження на прийом та відправку рейсів. Про це повідомляє Росавіація, передає УНН.

Деталі

У свою чергу мер москви сергій собянін у своєму Telegram-каналі пише, що за вечір російські сили ППО збили як мінімум чотири українські безпілотники, які летіли у бік міста.

Натомість у міноборони рф прозвітували про 109 збитих дронів з 16:00 до 20.00 за московським часом. Найбільше - 80 літальних апаратів - нібито збили в небі над Брянською областю.

Блекаут прийшов у підмосков'я: сотні тисяч абонентів без світла30.12.25, 19:49 • 1902 перегляди

Антоніна Туманова

Новини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Брянська область