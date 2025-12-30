Атака дронів: в аеропорту Внуково часткові обмеження польотів, міноборони рф рапортує про десятки збитих безпілотників
Київ • УНН
У міноборони рф прозвітували про 109 збитих дронів з 16:00 до 20.00 за московським часом. Найбільше - 80 літальних апаратів - нібито збили в небі над Брянською областю.
У московському аеропорту Внуково запровадили часткові обмеження на прийом та відправку рейсів. Про це повідомляє Росавіація, передає УНН.
Деталі
У свою чергу мер москви сергій собянін у своєму Telegram-каналі пише, що за вечір російські сили ППО збили як мінімум чотири українські безпілотники, які летіли у бік міста.
