Атака дронов: в аэропорту Внуково частичные ограничения полетов, минобороны рф рапортует о десятках сбитых беспилотников

18:06 • 3960 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
15:27 • 13892 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
15:00 • 15173 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 14502 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 16665 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 15142 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 14585 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 20719 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
30 декабря, 09:46 • 28624 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 21039 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
Популярные новости
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 30725 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 26516 просмотра
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания30 декабря, 13:45 • 14067 просмотра
Избиение юноши до смерти возле ночного клуба в Ивано-Франковске: троим участникам избраны меры пресечения14:45 • 3504 просмотра
В жилых домах двух микрорайонов Киева приостановлена подача тепла: проводятся технологические работы15:29 • 12071 просмотра
публикации
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 26849 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 31069 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 28627 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 55475 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 54923 просмотра
УНН Lite
Вышел трейлер последней части «Очень странных дел»Video19:50 • 36 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
Эксклюзив
15:27 • 13894 просмотра
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания30 декабря, 13:45 • 14290 просмотра
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 29555 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 42663 просмотра
Атака дронов: в аэропорту Внуково частичные ограничения полетов, минобороны рф рапортует о десятках сбитых беспилотников

Киев • УНН

 • 830 просмотра

В минобороны рф отчитались о 109 сбитых дронах с 16:00 до 20:00 по московскому времени. Больше всего - 80 летательных аппаратов - якобы сбили в небе над Брянской областью.

Атака дронов: в аэропорту Внуково частичные ограничения полетов, минобороны рф рапортует о десятках сбитых беспилотников

В московском аэропорту Внуково ввели частичные ограничения на прием и отправку рейсов. Об этом сообщает Росавиация, передает УНН.

Детали

В свою очередь мэр москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале пишет, что за вечер российские силы ПВО сбили как минимум четыре украинских беспилотника, летевших в сторону города.

В то же время в минобороны рф отчитались о 109 сбитых дронах с 16:00 до 20:00 по московскому времени. Больше всего - 80 летательных аппаратов - якобы сбили в небе над Брянской областью.

Блэкаут пришел в подмосковье: сотни тысяч абонентов без света30.12.25, 19:49 • 2344 просмотра

Антонина Туманова

Новости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Брянская область