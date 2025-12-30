Атака дронов: в аэропорту Внуково частичные ограничения полетов, минобороны рф рапортует о десятках сбитых беспилотников

В московском аэропорту Внуково ввели частичные ограничения на прием и отправку рейсов. Об этом сообщает Росавиация, передает УНН.

Детали

В свою очередь мэр москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале пишет, что за вечер российские силы ПВО сбили как минимум четыре украинских беспилотника, летевших в сторону города.

В то же время в минобороны рф отчитались о 109 сбитых дронах с 16:00 до 20:00 по московскому времени. Больше всего - 80 летательных аппаратов - якобы сбили в небе над Брянской областью.

