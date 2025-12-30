$42.220.15
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонники
15:27 • 11423 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
15:00 • 13185 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
13:51 • 13030 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
13:07 • 15453 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
30 грудня, 12:27 • 14488 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
30 грудня, 11:22 • 14054 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
30 грудня, 11:09 • 19976 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлю
30 грудня, 09:46 • 27523 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнім
30 грудня, 04:26 • 20716 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
Прихід американського бізнесу та потроєння зарплат українців: що Трамп думає про економічне відновлення України

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Президент України Володимир Зеленський повідомив про обговорення з Дональдом Трампом економічного відновлення України, зокрема підвищення зарплат втричі. Це частина пакету "Prosperity Package", що передбачає залучення американського бізнесу.

Президент України Володимир Зеленський розповів про обговорення з президентом США Дональдом Трампом економічного відновлення України після війни, зокрема підвищення рівня заробітних плат для українців втричі, передає УНН

План відновлення стосується всієї України. Друге, ми готуємо кілька документів, але цей пакет ми називаємо "Prosperity Package" - пакет відновлення для України, економічного відновлення, відновлення робочих місць, відновлення життя в Україні. Ми багато цьому приділили уваги. І президент Трамп фокусується на цьому. Він вважає, що це завдання номер один для того, щоб були робочі місця в Україні. Ми проговорювали, яка середня заробітна плата в українців. Вони дуже хочуть зробити все, завдяки приходу американського бізнесу, спеціальних умов на український ринок, щоби була заробітна плата потроєна  

- сказав Зеленський.

Він додав, що не може сказати, що це буде одразу після завершення війни, але йдеться про довгострокову стратегію. За словами Президента, американська сторона хоче, щоби американський і також європейський бізнес прийшли в Україну.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена в отриманні репарацій від росії для відновлення держави. Він повідомив, що питання коштів на відновлення вже вирішено з європейцями, і перші 100 мільярдів доларів надійдуть рівними траншами протягом двох років.

Павло Башинський

