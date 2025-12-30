Прихід американського бізнесу та потроєння зарплат українців: що Трамп думає про економічне відновлення України

Президент України Володимир Зеленський розповів про обговорення з президентом США Дональдом Трампом економічного відновлення України після війни, зокрема підвищення рівня заробітних плат для українців втричі, передає УНН.

План відновлення стосується всієї України. Друге, ми готуємо кілька документів, але цей пакет ми називаємо "Prosperity Package" - пакет відновлення для України, економічного відновлення, відновлення робочих місць, відновлення життя в Україні. Ми багато цьому приділили уваги. І президент Трамп фокусується на цьому. Він вважає, що це завдання номер один для того, щоб були робочі місця в Україні. Ми проговорювали, яка середня заробітна плата в українців. Вони дуже хочуть зробити все, завдяки приходу американського бізнесу, спеціальних умов на український ринок, щоби була заробітна плата потроєна - сказав Зеленський.

Він додав, що не може сказати, що це буде одразу після завершення війни, але йдеться про довгострокову стратегію. За словами Президента, американська сторона хоче, щоби американський і також європейський бізнес прийшли в Україну.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена в отриманні репарацій від росії для відновлення держави. Він повідомив, що питання коштів на відновлення вже вирішено з європейцями, і перші 100 мільярдів доларів надійдуть рівними траншами протягом двох років.