Приход американского бизнеса и утроение зарплат украинцев: что Трамп думает об экономическом восстановлении Украины

18:06 • 1716 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
15:27 • 11330 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
15:00 • 13105 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
13:51 • 12982 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
13:07 • 15406 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 14467 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 14027 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 19940 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
30 декабря, 09:46 • 27482 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 20701 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
россия не меняет намерений погрузить Украину в "блэкауты": Сырский анонсировал усиление противодействия "шахедам"
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания
В жилых домах двух микрорайонов Киева приостановлена подача тепла: проводятся технологические работы
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последним
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Музыкант
Лавров Сергей Викторович
Украина
Соединённые Штаты
Село
Франция
Великобритания
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
Эксклюзив
15:27 • 11330 просмотра
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США
Техника
Социальная сеть
Отопление
Старлинк
НАСАМС

Приход американского бизнеса и утроение зарплат украинцев: что Трамп думает об экономическом восстановлении Украины

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об обсуждении с Дональдом Трампом экономического восстановления Украины, в частности повышения зарплат втрое. Это часть пакета "Prosperity Package", предусматривающего привлечение американского бизнеса.

Приход американского бизнеса и утроение зарплат украинцев: что Трамп думает об экономическом восстановлении Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об обсуждении с президентом США Дональдом Трампом экономического восстановления Украины после войны, в частности повышения уровня заработных плат для украинцев втрое, передает УНН

План восстановления касается всей Украины. Второе, мы готовим несколько документов, но этот пакет мы называем "Prosperity Package" - пакет восстановления для Украины, экономического восстановления, восстановления рабочих мест, восстановления жизни в Украине. Мы много этому уделили внимания. И президент Трамп фокусируется на этом. Он считает, что это задача номер один для того, чтобы были рабочие места в Украине. Мы проговаривали, какая средняя заработная плата у украинцев. Они очень хотят сделать все, благодаря приходу американского бизнеса, специальных условий на украинский рынок, чтобы заработная плата была утроена  

- сказал Зеленский.

Он добавил, что не может сказать, что это будет сразу после завершения войны, но речь идет о долгосрочной стратегии. По словам Президента, американская сторона хочет, чтобы американский и также европейский бизнес пришли в Украину.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в получении репараций от россии для восстановления государства. Он сообщил, что вопрос средств на восстановление уже решен с европейцами, и первые 100 миллиардов долларов поступят равными траншами в течение двух лет.

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина