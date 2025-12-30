Приход американского бизнеса и утроение зарплат украинцев: что Трамп думает об экономическом восстановлении Украины
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об обсуждении с Дональдом Трампом экономического восстановления Украины, в частности повышения зарплат втрое. Это часть пакета "Prosperity Package", предусматривающего привлечение американского бизнеса.
План восстановления касается всей Украины. Второе, мы готовим несколько документов, но этот пакет мы называем "Prosperity Package" - пакет восстановления для Украины, экономического восстановления, восстановления рабочих мест, восстановления жизни в Украине. Мы много этому уделили внимания. И президент Трамп фокусируется на этом. Он считает, что это задача номер один для того, чтобы были рабочие места в Украине. Мы проговаривали, какая средняя заработная плата у украинцев. Они очень хотят сделать все, благодаря приходу американского бизнеса, специальных условий на украинский рынок, чтобы заработная плата была утроена
Он добавил, что не может сказать, что это будет сразу после завершения войны, но речь идет о долгосрочной стратегии. По словам Президента, американская сторона хочет, чтобы американский и также европейский бизнес пришли в Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в получении репараций от россии для восстановления государства. Он сообщил, что вопрос средств на восстановление уже решен с европейцами, и первые 100 миллиардов долларов поступят равными траншами в течение двух лет.