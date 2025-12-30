Приход американского бизнеса и утроение зарплат украинцев: что Трамп думает об экономическом восстановлении Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об обсуждении с президентом США Дональдом Трампом экономического восстановления Украины после войны, в частности повышения уровня заработных плат для украинцев втрое, передает УНН.

План восстановления касается всей Украины. Второе, мы готовим несколько документов, но этот пакет мы называем "Prosperity Package" - пакет восстановления для Украины, экономического восстановления, восстановления рабочих мест, восстановления жизни в Украине. Мы много этому уделили внимания. И президент Трамп фокусируется на этом. Он считает, что это задача номер один для того, чтобы были рабочие места в Украине. Мы проговаривали, какая средняя заработная плата у украинцев. Они очень хотят сделать все, благодаря приходу американского бизнеса, специальных условий на украинский рынок, чтобы заработная плата была утроена - сказал Зеленский.

Он добавил, что не может сказать, что это будет сразу после завершения войны, но речь идет о долгосрочной стратегии. По словам Президента, американская сторона хочет, чтобы американский и также европейский бизнес пришли в Украину.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в получении репараций от россии для восстановления государства. Он сообщил, что вопрос средств на восстановление уже решен с европейцами, и первые 100 миллиардов долларов поступят равными траншами в течение двух лет.