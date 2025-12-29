Україна зацікавлена у тому, щоб росія віддала гроші, і щоб це були репарації - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена, щоб росія віддала їй гроші, і щоб це були саме репарації, передає УНН.

Передусім ми зацікавлені, щоб росія віддала нам гроші, і щоб це були репарації. Американці це називають не репараціями, а компенсаціями, тому що, я думаю, їм не дуже подобається слово репарації. Але для нас важливо отримати гроші, щоб відновити нашу державу - сказав Зеленський.

Він додав, що питання коштів на відновлення України вже вирішене з європейцями, адже більшість заморожених активів саме у Європі.

Я радий, що вони підтримали нашу позицію. Перші 100 млрд ми отримаємо у найближчі два роки однаковими траншами. Якщо не буде війни, і дай Бог, щоб не було війни. Ми ці гроші будемо витрачати на відновлення нашої держави. Якщо нам доведеться захищатись, то є за що купувати цей захист - додав Президент.

Нагадаємо

Російські активи на суму до 210 млрд євро залишатимуться замороженими в Європейському Союзі доти, доки рф не відшкодує Україні всі збитки, завдані війною.