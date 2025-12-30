$42.220.15
Операція Інтерфлекс: українські військові у Британії навчають іноземців застосовувати FPV-дрони у бойових операціях

Київ • УНН

 • 390 перегляди

Українські військові в рамках операції ІНТЕРФЛЕКС у Великій Британії діляться досвідом використання безпілотників, навчаючи представників Сил Оборони Австралії та Збройних Сил Швеції. До тренувань масово залучають FPV-дрони та супутні технології, що дозволяє вдосконалювати програму підготовки українських воїнів.

Операція Інтерфлекс: українські військові у Британії навчають іноземців застосовувати FPV-дрони у бойових операціях

Українські військові в рамках багатонаціональної операції ІНТЕРФЛЕКС на одному із полігонів Великої Британії діляться досвідом як використовувати безпілотники у бойових операціях та масово залучають до тренувань FPV-дрони та супутні технології, передає УНН із посиланням на повідомлення Генштабу.

Українські військові в рамках багатонаціональної операції ІНТЕРФЛЕКС на одному із полігонів Великої Британії демонструють партнерам та навчають представників із Сил Оборони Австралії та Збройних Сил Швеції як нові технології змінюють хід війни, зокрема до тренувань масово залучають FPV-дрони та супутні технології 

- йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, представники Збройних Сил України діляться досвідом, щоб встигати за загрозами від безпілотників на полі бою та як використовувати безпілотники у бойових операціях.

Цей досвід, у свою чергу, був використаний для зворотного впровадження та вдосконалення програми підготовки українських воїнів в рамках операції ІНТЕРФЛЕКС. Така кооперація є прикладом глобальної підтримки, яка об’єднує нації заради спільної мети - перемоги України 

- йдеться у повідомленні.

 У Генштабі подякували військовослужбовцям Великої Британії, австралійським військовим інструкторам операції КУДУ та Швеції й всім країнам-партнерам за підготовку українських військових. 

Антоніна Туманова

Технології
Техніка
Війна в Україні
Велика Британія
Україна