Операция Интерфлекс: украинские военные в Британии обучают иностранцев применять FPV-дроны в боевых операциях

Эксклюзив
15:27 • 194 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
15:00 • 1260 просмотра
15:00 • 1260 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
13:51 • 5004 просмотра
13:51 • 5004 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
13:07 • 10055 просмотра
13:07 • 10055 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
12:27 • 10515 просмотра
12:27 • 10515 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
11:22 • 12007 просмотра
Эксклюзив
11:22 • 12007 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
11:09 • 15251 просмотра
11:09 • 15251 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
09:46 • 21773 просмотра
09:46 • 21773 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 18933 просмотра
30 декабря, 04:26 • 18933 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 23442 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
Эксклюзивы
Настоящее воплощение офицера: днепрянин Николай Шевченко погиб в боях с оккупантами
30 декабря, 07:03 • 4412 просмотра
Ракетный комплекс рф "орешник" заступил на боевое дежурство в беларусиVideo
30 декабря, 08:15 • 4008 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex
10:14 • 19860 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы
11:23 • 16483 просмотра
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания
13:45 • 3890 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы11:23 • 16500 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex10:14 • 19880 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto09:46 • 21787 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 49650 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 49653 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Лавров Сергей Викторович
Музыкант
Украина
Соединённые Штаты
Село
Франция
Запорожье
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
Эксклюзив
15:27 • 206 просмотра
Эксклюзив
15:27 • 206 просмотра
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания
13:45 • 3904 просмотра
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes
29 декабря, 15:34 • 26687 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми
29 декабря, 08:13 • 39853 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США
28 декабря, 00:14 • 47610 просмотра
Операция Интерфлекс: украинские военные в Британии обучают иностранцев применять FPV-дроны в боевых операциях

Киев • УНН

 • 206 просмотра

Украинские военные в рамках операции ИНТЕРФЛЕКС в Великобритании делятся опытом использования беспилотников, обучая представителей Сил Обороны Австралии и Вооруженных Сил Швеции. К тренировкам массово привлекают FPV-дроны и сопутствующие технологии, что позволяет совершенствовать программу подготовки украинских воинов.

Операция Интерфлекс: украинские военные в Британии обучают иностранцев применять FPV-дроны в боевых операциях

Украинские военные в рамках многонациональной операции ИНТЕРФЛЕКС на одном из полигонов Великобритании делятся опытом использования беспилотников в боевых операциях и массово привлекают к тренировкам FPV-дроны и сопутствующие технологии, передает УНН со ссылкой на сообщение Генштаба.

Украинские военные в рамках многонациональной операции ИНТЕРФЛЕКС на одном из полигонов Великобритании демонстрируют партнерам и обучают представителей Сил Обороны Австралии и Вооруженных Сил Швеции, как новые технологии меняют ход войны, в частности, к тренировкам массово привлекают FPV-дроны и сопутствующие технологии.

- говорится в сообщении.

Украина и Греция запускают совместное производство морских беспилотников18.11.25, 15:04 • 3407 просмотров

По данным Генштаба, представители Вооруженных Сил Украины делятся опытом, чтобы успевать за угрозами от беспилотников на поле боя и как использовать беспилотники в боевых операциях.

Этот опыт, в свою очередь, был использован для обратного внедрения и усовершенствования программы подготовки украинских воинов в рамках операции ИНТЕРФЛЕКС. Такая кооперация является примером глобальной поддержки, которая объединяет нации ради общей цели - победы Украины.

- говорится в сообщении.

В Генштабе поблагодарили военнослужащих Великобритании, австралийских военных инструкторов операции КУДУ и Швеции и все страны-партнеры за подготовку украинских военных.

Украина и США проводят первые официальные испытания украинских беспилотников19.12.25, 18:28 • 3878 просмотров

Антонина Туманова

Технологии
Техника
Война в Украине
Великобритания
Украина