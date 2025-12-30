Операция Интерфлекс: украинские военные в Британии обучают иностранцев применять FPV-дроны в боевых операциях
Киев • УНН
Украинские военные в рамках операции ИНТЕРФЛЕКС в Великобритании делятся опытом использования беспилотников, обучая представителей Сил Обороны Австралии и Вооруженных Сил Швеции. К тренировкам массово привлекают FPV-дроны и сопутствующие технологии, что позволяет совершенствовать программу подготовки украинских воинов.
Украинские военные в рамках многонациональной операции ИНТЕРФЛЕКС на одном из полигонов Великобритании демонстрируют партнерам и обучают представителей Сил Обороны Австралии и Вооруженных Сил Швеции, как новые технологии меняют ход войны, в частности, к тренировкам массово привлекают FPV-дроны и сопутствующие технологии.
По данным Генштаба, представители Вооруженных Сил Украины делятся опытом, чтобы успевать за угрозами от беспилотников на поле боя и как использовать беспилотники в боевых операциях.
Этот опыт, в свою очередь, был использован для обратного внедрения и усовершенствования программы подготовки украинских воинов в рамках операции ИНТЕРФЛЕКС. Такая кооперация является примером глобальной поддержки, которая объединяет нации ради общей цели - победы Украины.
В Генштабе поблагодарили военнослужащих Великобритании, австралийских военных инструкторов операции КУДУ и Швеции и все страны-партнеры за подготовку украинских военных.
