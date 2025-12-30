Операция Интерфлекс: украинские военные в Британии обучают иностранцев применять FPV-дроны в боевых операциях

Украинские военные в рамках многонациональной операции ИНТЕРФЛЕКС на одном из полигонов Великобритании делятся опытом использования беспилотников в боевых операциях и массово привлекают к тренировкам FPV-дроны и сопутствующие технологии, передает УНН со ссылкой на сообщение Генштаба.

Украинские военные в рамках многонациональной операции ИНТЕРФЛЕКС на одном из полигонов Великобритании демонстрируют партнерам и обучают представителей Сил Обороны Австралии и Вооруженных Сил Швеции, как новые технологии меняют ход войны, в частности, к тренировкам массово привлекают FPV-дроны и сопутствующие технологии. - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, представители Вооруженных Сил Украины делятся опытом, чтобы успевать за угрозами от беспилотников на поле боя и как использовать беспилотники в боевых операциях.

Этот опыт, в свою очередь, был использован для обратного внедрения и усовершенствования программы подготовки украинских воинов в рамках операции ИНТЕРФЛЕКС. Такая кооперация является примером глобальной поддержки, которая объединяет нации ради общей цели - победы Украины. - говорится в сообщении.

В Генштабе поблагодарили военнослужащих Великобритании, австралийских военных инструкторов операции КУДУ и Швеции и все страны-партнеры за подготовку украинских военных.

