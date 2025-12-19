Украина и США проводят первые официальные испытания украинских беспилотников

$42.340.00
Кабмин утвердил переговорные позиции по вступлению в ЕС по Кластерам 4 и 5
Украинская делегация сегодня проведет очередной раунд переговоров с американской и европейской стороной в Майами
Доставка танков M1A1 Abrams из Австралии в Украину: журналисты рассказали эксклюзивные подробности
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Из-за атак рф на Одесскую область движение на границе с Молдовой затруднено: пограничники озвучили альтернативные маршруты
Вопрос не в дефиците самолетов, а пилотов: Зеленский прокомментировал потребность в польских МиГ-29
Как Одесса неделю живет без света: спасатели показали фотоVideo
Украина предложила Польше сотрудничество в сфере противодействия дронам и морской безопасности
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
СБУ впервые поразила танкер российского «теневого флота» в нейтральных водах Средиземного моряVideo
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
В Киеве демонтируют памятник Булгакову, Ахматовой и декоммунизируют еще 13 объектов19 декабря, 07:49 • 4402 просмотра
В воинских частях начали тестировать систему "Имущество": что предусматривается19 декабря, 09:27 • 12807 просмотра
В Одесской области после атаки рф движение по трассе Одесса-Рени остановлено, ряд пунктов пропуска на границе закрыты: что нужно знать19 декабря, 10:04 • 21246 просмотра
За миллионные растраты "на Буковель, крестины, алкоголь" получили подозрения трое глав профсоюзов: Генпрокурор Кравченко выложил записи разговоров фигурантовVideo19 декабря, 10:41 • 21644 просмотра
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 23665 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Спонсор экс-мэра Одессы Гурвица и друг регионала Кивалова: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 4Photo19 декабря, 11:05 • 23767 просмотра
Идеальный шторм для золота и "хайп" на серебре в 2025-м: стоит ли украинцам инвестировать в металлы в 2026-м
Общие астрологические тенденции 2026 года: время больших перемен и новых возможностей
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo17:00 • 70 просмотра
Как подготовиться к Новому году 2026: план и советы18 декабря, 11:44 • 58269 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 40253 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 38555 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 44813 просмотра
Украина и США проводят первые официальные испытания украинских беспилотников

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 664 просмотра

Украина и США провели первые официальные испытания украинских дронов во время визита американской делегации. Украина предлагает Соединенным Штатам стратегическое партнерство в сфере беспилотных систем.

Украина и США проводят первые официальные испытания украинских беспилотников

Украина и Соединенные Штаты прорабатывают вопросы сотрудничества в сфере беспилотных систем. Американская делегация посетила Украину и провела первые официальные испытания украинских дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

Представители Военно-морских сил США и Министерства войны совершили два визита в Украину. Целью поездок было ознакомление с украинскими морскими дронами и проведение первых официальных испытаний.

Американская делегация изучила технические возможности ряда платформ и провела встречи с украинскими производителями. Предложили американской стороне решения, которые уже доказали свою эффективность в специальных операциях и боевых условиях

- сообщает Министерство обороны Украины

Украина предлагает Соединенным Штатам стратегическое партнерство в этой сфере и заявляет, что ее оборонная промышленность формирует глобальный рынок беспилотных систем и интегрируется в глобальную архитектуру безопасности благодаря опыту современной войны.

Напомним

Президент Владимир Зеленский сообщил о подписании соглашения с американской компанией Swift Beat о производстве нескольких тысяч дронов для нужд обороны уже в этом году. Среди них – дроны-перехватчики, разведывательные квадрокоптеры и ударные беспилотники.

Алла Киосак

Новости МираТехнологии
Техника
Война в Украине
Министерство обороны Украины
Военно-морской флот США
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты