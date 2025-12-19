Украина и США проводят первые официальные испытания украинских беспилотников
Киев • УНН
Украина и США провели первые официальные испытания украинских дронов во время визита американской делегации. Украина предлагает Соединенным Штатам стратегическое партнерство в сфере беспилотных систем.
Украина и Соединенные Штаты прорабатывают вопросы сотрудничества в сфере беспилотных систем. Американская делегация посетила Украину и провела первые официальные испытания украинских дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Детали
Представители Военно-морских сил США и Министерства войны совершили два визита в Украину. Целью поездок было ознакомление с украинскими морскими дронами и проведение первых официальных испытаний.
Американская делегация изучила технические возможности ряда платформ и провела встречи с украинскими производителями. Предложили американской стороне решения, которые уже доказали свою эффективность в специальных операциях и боевых условиях
Украина предлагает Соединенным Штатам стратегическое партнерство в этой сфере и заявляет, что ее оборонная промышленность формирует глобальный рынок беспилотных систем и интегрируется в глобальную архитектуру безопасности благодаря опыту современной войны.
Напомним
Президент Владимир Зеленский сообщил о подписании соглашения с американской компанией Swift Beat о производстве нескольких тысяч дронов для нужд обороны уже в этом году. Среди них – дроны-перехватчики, разведывательные квадрокоптеры и ударные беспилотники.