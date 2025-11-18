Україна та Греція запускають спільне виробництво морських безпілотників
Київ • УНН
Україна та Греція домовилися про спільне виробництво морських безпілотників на грецьких суднобудівних підприємствах. Це дозволить задовольнити потреби обох країн та скоротити технологічний розрив Греції з Туреччиною.
Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс і президент України Володимир Зеленський домовилися про запуск спільного виробництва морських безпілотних апаратів (МБпА) на грецьких суднобудівних підприємствах. У проєкті братимуть участь українські та грецькі оборонні компанії, а частина технологій буде розроблена в Греції. Про це повідомляє Kathimerini, пише УНН.
Деталі
Виробництво охоплюватиме потреби обох країн: частину морських дронів отримає українська армія, інша частина — поповнить арсенал грецьких Збройних сил. Це дозволить Греції скоротити технологічний розрив із Туреччиною.
Грецькі компанії, окрім суднобудування (ймовірно, на верфі Скараманга), виготовлятимуть електроніку, оптику, сенсори та, за потреби, боєприпаси.
Очікується, що спільний дрон стане вдосконаленою версією українських моделей, які вже показали ефективність на полі бою.
У разі успішного запуску виробництва, Афіни та Київ планують розширити співпрацю й на сферу підводних безпілотників. Українська оборонна промисловість наразі є лідером у сфері безпілотних технологій, які постійно адаптуються до змін на фронті
Фінансування проєкту вже передбачене в довгостроковій програмі оборонних закупівель Греції на 2025–2036 роки. Крім того, сторони планують залучити кошти за програмою SAFE ЄС, яка підтримує спільне виробництво озброєння з країнами-партнерами.
Нагадаємо
У жовтні Служба безпеки України презентувала нові морські безекіпажні платформи "Sea Baby", які успішно пройшли випробування в Чорному морі. Ці дрони були залучені до третього ураження Кримського мосту 3 червня 2025 року, доставивши вибухівку до опор споруди.