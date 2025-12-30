Напад на артистів народного ансамблю на Львівщині: справу передали до суду

У Львівській області судитимуть зловмисників, які нанесли тілесні ушкодження артистам народного ансамблю, обвинуваченим загрожує покарання – позбавлення волі на строк до чотирьох років, повідомили у Нацполіції у вівторок, пише УНН.

Контекст

Ідеться про інцидент, який стався 7 грудня на території АЗС у Шептицькому. Тоді група молодиків напала на артистів ансамблю "Гуцулія".

"Компанія осіб вчинила конфлікт із водієм та пасажирами мікроавтобуса - артистами одного з прикарпатських народних ансамблів, які поверталися з гастрольного туру в Івано-Франківськ та заїхали на заправну станцію", - вказали у поліції.

Водій та один з артистів - жителі Івано-Франківської області - отримали тілесні ушкодження, за даними поліції.

Розслідування завершено

"Досудове розслідування завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду. Трьом зловмисникам, жителям Шептицького віком 17, 18 і 20 років, інкримінують кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України", - вказали у поліції.

Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

"Місцезнаходження четвертого фігуранта, 21-річного мешканця Шептицького, встановлюється. Після його встановлення зловмисника буде доставлено в суд для обрання запобіжного заходу", - зазначили у поліції.