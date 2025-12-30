$42.220.15
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
13:51 • 4238 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
13:07 • 9300 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
12:27 • 10175 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
11:22 • 11748 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
11:09 • 14966 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
09:46 • 21265 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 18814 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 23358 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10 • 23841 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Публікації
Ексклюзиви
Напад на артистів народного ансамблю на Львівщині: справу передали до суду

Київ • УНН

Київ • УНН

На Львівщині судитимуть зловмисників, які нанесли тілесні ушкодження артистам народного ансамблю.

Напад на артистів народного ансамблю на Львівщині: справу передали до суду

У Львівській області судитимуть зловмисників, які нанесли тілесні ушкодження артистам народного ансамблю, обвинуваченим загрожує покарання – позбавлення волі на строк до чотирьох років, повідомили у Нацполіції у вівторок, пише УНН.

Контекст

Ідеться про інцидент, який стався 7 грудня на території АЗС у Шептицькому. Тоді група молодиків напала на артистів ансамблю "Гуцулія".

"Компанія осіб вчинила конфлікт із водієм та пасажирами мікроавтобуса - артистами одного з прикарпатських народних ансамблів, які поверталися з гастрольного туру в Івано-Франківськ та заїхали на заправну станцію", - вказали у поліції.

Водій та один з артистів - жителі Івано-Франківської області - отримали тілесні ушкодження, за даними поліції.

Розслідування завершено

"Досудове розслідування завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду. Трьом зловмисникам, жителям Шептицького віком 17, 18 і 20 років, інкримінують кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України", - вказали у поліції.

Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

"Місцезнаходження четвертого фігуранта, 21-річного мешканця Шептицького, встановлюється. Після його встановлення зловмисника буде доставлено в суд для обрання запобіжного заходу", - зазначили у поліції.

Юлія Шрамко

КультураКримінал та НП
Музикант
Сутички
Національна поліція України
Львівська область
Івано-Франківська область
Україна
Івано-Франківськ