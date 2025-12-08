На Львівщині група молодиків напала на артистів ансамблю "Гуцулії": поліція з’ясовує обставини інциденту

$42.060.13
49.000.23
ukru
Ексклюзив
08:10 • 6806 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
06:59 • 5744 перегляди
Умєров розкрив деталі мирних переговорів з представниками Трампа у США: сьогодні звіт Зеленському
7 грудня, 17:16 • 20411 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
7 грудня, 16:33 • 33095 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41 • 30436 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 34698 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 57030 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 66281 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 69089 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 60013 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.2м/с
87%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росія захоплює території в Україні найшвидшими темпами з початку війни - The Telegraph8 грудня, 00:03 • 8436 перегляди
Краматорськ залишився без світла після трьох ударів російських військ8 грудня, 01:04 • 7094 перегляди
Ворожий БпЛА вибухнув біля багатоповерхівки в Чернігові, є пораненіPhoto8 грудня, 01:35 • 3644 перегляди
Трамп розчарований, що Зеленський "не ознайомився" з американським "мирним планом"8 грудня, 02:06 • 15793 перегляди
Коваленко: кадри з загиблими росіянами під Покровськом свідчать про неефективність кількісної переваги у війні04:16 • 15567 перегляди
Публікації
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
08:10 • 6806 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 60152 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 69647 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 81027 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 102442 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Кір Стармер
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Сумська область
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
08:10 • 6804 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 46630 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 57127 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 58109 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 72169 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Фільм
Серіали

На Львівщині група молодиків напала на артистів ансамблю "Гуцулії": поліція з’ясовує обставини інциденту

Київ • УНН

 • 4 перегляди

На Львівщині в місті Шептицький група з дев'яти осіб напала на артистів ансамблю "Гуцулія" на заправці. Внаслідок нападу троє артистів та водій отримали тілесні ушкодження, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство".

На Львівщині група молодиків напала на артистів ансамблю "Гуцулії": поліція з’ясовує обставини інциденту

Артисти Івано-Франківського національного ансамблю пісні і танцю Гуцулія повідомили, що у Шептицькому на Львівщині їх побили шестеро чоловіків та три жінки. Про це повідомив художній керівник ансамблю Василь Шеремета на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

Деталі

Зі слів Шеремети, інцидент трапився на заправці в місті Шептицький о 3:00, у комендантську годину. Учасники ансамблю поверталися з гастролей з Польщі та Фінляндії.

Наш автобус став місцем жорстокого нападу. Група з близько шести агресивних молодиків та трьох панянок у неадекватному стані увірвалася в автобус, розкидали речі, провокували конфлікт, а згодом — почали фізичне насильство. Це не була „бійка". Це був односторонній напад. Артисти намагалися заспокоїти ситуацію, захищали дівочий склад

- зазначає художній керівник ансамблю.

В результаті нападу, як пише Василь Шеремета, учасники зазнали фізичних ушкоджень — зламані носи, численні забої, зокрема ребер, струс мозку. В одного з постраждалих складний перелом зі зміщенням, необхідна операція. Також постраждала адміністраторка ансамблю — її штовхнули, через що жінка отримала забій ребер та сильний стрес.

Учасники ансамблю вже звернулись до правоохоронців та "зняли" побої.

Але є серйозні питання до дій правоохоронців, які приїхали на виклик. На наявному відео та фото видно, як після інциденту нападники не були затримані, а поліція спокійно спілкувалася з ними (руки в кишенях), попри нецензурну лайку та агресивну поведінку з їхнього боку

- додав керівник Гуцулії.

Замість перевірки документів застосував силу: на Львівщині військовослужбовець ТЦК отримав підозру05.12.25, 15:41 • 2962 перегляди

Поліцейські Львівщини відреагували на ситуацію заявивши, що  з’ясовують обставини інциденту, що стався вночі 7 грудня на території автозаправної станції у місті Шептицький. Близько 3:30 на вулиці Львівській між групою осіб та водієм і пасажирами мікроавтобуса — артистами одного з прикарпатських народних ансамблів — виник конфлікт, який переріс у бійку.

За попередніми даними, троє артистів та водій, мешканці Івано-Франківської області віком від 25 до 44 років, отримали тілесні ушкодження. Медики діагностували у одного з потерпілих перелом, у решти — забої та садна.

Усіх учасників інциденту вже встановлено, наразі з ними проводять слідчі дії.

Слідчі за процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі до чотирьох років.

У Києві підлітка побили під час сварки з однолітками через страйкбольну гранату - поліція11.11.25, 08:29 • 5322 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Музикант
Соціальна мережа
Сутички
Львівська область
Івано-Франківська область
Фінляндія
Facebook
Польща