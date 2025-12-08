На Львівщині група молодиків напала на артистів ансамблю "Гуцулії": поліція з’ясовує обставини інциденту

Артисти Івано-Франківського національного ансамблю пісні і танцю Гуцулія повідомили, що у Шептицькому на Львівщині їх побили шестеро чоловіків та три жінки. Про це повідомив художній керівник ансамблю Василь Шеремета на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

Деталі

Зі слів Шеремети, інцидент трапився на заправці в місті Шептицький о 3:00, у комендантську годину. Учасники ансамблю поверталися з гастролей з Польщі та Фінляндії.

Наш автобус став місцем жорстокого нападу. Група з близько шести агресивних молодиків та трьох панянок у неадекватному стані увірвалася в автобус, розкидали речі, провокували конфлікт, а згодом — почали фізичне насильство. Це не була „бійка". Це був односторонній напад. Артисти намагалися заспокоїти ситуацію, захищали дівочий склад - зазначає художній керівник ансамблю.

В результаті нападу, як пише Василь Шеремета, учасники зазнали фізичних ушкоджень — зламані носи, численні забої, зокрема ребер, струс мозку. В одного з постраждалих складний перелом зі зміщенням, необхідна операція. Також постраждала адміністраторка ансамблю — її штовхнули, через що жінка отримала забій ребер та сильний стрес.

Учасники ансамблю вже звернулись до правоохоронців та "зняли" побої.

Але є серйозні питання до дій правоохоронців, які приїхали на виклик. На наявному відео та фото видно, як після інциденту нападники не були затримані, а поліція спокійно спілкувалася з ними (руки в кишенях), попри нецензурну лайку та агресивну поведінку з їхнього боку - додав керівник Гуцулії.

Поліцейські Львівщини відреагували на ситуацію заявивши, що з’ясовують обставини інциденту, що стався вночі 7 грудня на території автозаправної станції у місті Шептицький. Близько 3:30 на вулиці Львівській між групою осіб та водієм і пасажирами мікроавтобуса — артистами одного з прикарпатських народних ансамблів — виник конфлікт, який переріс у бійку.

За попередніми даними, троє артистів та водій, мешканці Івано-Франківської області віком від 25 до 44 років, отримали тілесні ушкодження. Медики діагностували у одного з потерпілих перелом, у решти — забої та садна.

Усіх учасників інциденту вже встановлено, наразі з ними проводять слідчі дії.

Слідчі за процесуального керівництва Шептицької окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі до чотирьох років.

