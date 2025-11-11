У Києві підлітка побили під час сварки з однолітками через страйкбольну гранату - поліція
Київ • УНН
У Подільському районі Києва поліція розпочала розслідування за фактом побиття 15-річного підлітка. Конфлікт виник через кинуту страйкбольну гранату, внаслідок чого потерпілий отримав численні удари та був госпіталізований.
У Києві підлітка побили під час конфлікту з однолітками через кинуту страйкбольну гранату, його госпіталізували зі струсом мозку, відкрито кримінальне провадження, повідомили у вівторок у ГУНП в столиці, пише УНН.
Деталі
"Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом побиття підлітка у Подільському районі столиці", - ідеться у повідомленні.
Інформація про подію надійшла до правоохоронців вчора, 10 листопада.
"Попередньо встановлено, що у квартирі між 15-річним місцевим мешканцем та його однолітками виник конфлікт через те, що хлопець заради жарту кинув страйкбольну гранату. Під час сварки неповнолітні завдали потерпілому чисельних ударів по голові та тілу", - повідомили у поліції.
Лікарі госпіталізували постраждалого із струсом мозку до лікарні.
Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються всі обставини події, триває досудове розслідування.
