У Києві підлітка побили під час сварки з однолітками через страйкбольну гранату - поліція

19:55 • 10618 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26897 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35138 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52503 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33948 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50481 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41477 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22953 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24861 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26290 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні
11 листопада, 16:44 • 18687 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні
11 листопада, 17:24 • 11238 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов
11 листопада, 18:13 • 17535 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачів
11 листопада, 19:26 • 9486 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі Дженнер
20:35 • 6016 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 14:28 • 52503 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананом
11 листопада, 13:27 • 45911 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
11 листопада, 13:01 • 50481 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
11 листопада, 12:30 • 41477 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькою
10 листопада, 14:34 • 94160 перегляди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Україна
Велика Британія
Німеччина
Італія
Ізраїль
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі Дженнер
20:35 • 6094 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларів
11 листопада, 14:28 • 30028 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів
11 листопада, 09:14 • 35292 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможці
10 листопада, 13:25 • 60995 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта
10 листопада, 10:51 • 136986 перегляди
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

У Києві підлітка побили під час сварки з однолітками через страйкбольну гранату - поліція

Київ • УНН

 • 4796 перегляди

У Подільському районі Києва поліція розпочала розслідування за фактом побиття 15-річного підлітка. Конфлікт виник через кинуту страйкбольну гранату, внаслідок чого потерпілий отримав численні удари та був госпіталізований.

У Києві підлітка побили під час сварки з однолітками через страйкбольну гранату - поліція

У Києві підлітка побили під час конфлікту з однолітками через кинуту страйкбольну гранату, його госпіталізували зі струсом мозку, відкрито кримінальне провадження, повідомили у вівторок у ГУНП в столиці, пише УНН.

Деталі

"Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом побиття підлітка у Подільському районі столиці", - ідеться у повідомленні. 

Інформація про подію надійшла до правоохоронців вчора, 10 листопада.

"Попередньо встановлено, що у квартирі між 15-річним місцевим мешканцем та його однолітками виник конфлікт через те, що хлопець заради жарту кинув страйкбольну гранату. Під час сварки неповнолітні завдали потерпілому чисельних ударів по голові та тілу", - повідомили у поліції.

Лікарі госпіталізували постраждалого із струсом мозку до лікарні.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України. Наразі встановлюються всі обставини події, триває досудове розслідування.

На Київщині молодик стріляв з пістолета та побив перехожого: його затримала поліція
05.11.25, 21:36 • 5870 переглядiв

Юлія Шрамко

