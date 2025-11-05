На Київщині молодик стріляв з пістолета та побив перехожого: його затримала поліція
Київ • УНН
У місті Буча чоловік зухвало побив перехожого та здійснив декілька пострілів із пістолета. Зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі. Про це пише УНН з посиланням на поліцію Київщини.
Деталі
Правоохоронці встановили, що фігурант разом із двома знайомими перебував в одному з пішохідних переходів міста, де справляв фізіологічні потреби на стіни переходу. У цей момент повз проходив чоловік, який зробив зауваження щодо неприпустимої поведінки
У відповідь молодик почав завдавати потерпілому удари кулаками та ногами по обличчю і тулубу, після чого здійснив постріл із пістолета. Коли постраждалий вийшов на вулицю, нападник наздогнав його і двічі вистрілив у повітря. Після цього він наказав потерпілому лягти на землю та продовжив бити його. Після скоєного зловмисник втік.
Правоохоронці оперативно встановили фігуранта та його місцезнаходження. Ним виявився 18-річний мешканець Київської області.
Слідчі за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за фактом грубого порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю.
Доповнення
У Києві затримали чоловіка, який у нетверезому стані поранив двох перехожих під час стрілянини біля житлового будинку. Йому оголошено підозру за хуліганство із застосуванням зброї, за що загрожує до 7 років ув'язнення.
На платформі станції метро "Оболонь" у Києві група юнаків побила чоловіка, поліція припинила конфлікт та затримала порушників.