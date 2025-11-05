На Київщині молодик стріляв з пістолета та побив перехожого: його затримала поліція

ukenru
18:18 • 6768 перегляди
Укрзалізниця тимчасово обмежує рух потягів до Краматорська та Слов'янська через безпекові ризики
17:06 • 14673 перегляди
В Україні 6 листопада запровадять графіки вимкнень світла у всіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
15:51 • 16128 перегляди
Частина будинків у Києві підключається до опалення згідно з індивідуальним рішенням мешканців - КМДА
Ексклюзив
15:03 • 23869 перегляди
Блокування рахунків українців: адвокат розповів, у яких випадках це можуть зробити банки, та як довести законність операцій
Ексклюзив
5 листопада, 13:23 • 29596 перегляди
Формальна ротація чи реальні зміни? Вчена рада Державного біотехнологічного університету звільнила нардепа-хабарника ОдарченкаPhoto
5 листопада, 12:20 • 21961 перегляди
Генштаб: триває оборона Покровсько-Мирноградської агломерації, оточення немає
5 листопада, 11:19 • 22187 перегляди
При народженні дитини виплачуватимуть 50 000 грн: Рада ухвалила рішення
5 листопада, 10:32 • 31905 перегляди
Ціни квитків на потяги можуть зрости: яких поїздів це стосується
Ексклюзив
5 листопада, 08:57 • 22723 перегляди
Київ зупинився: густий туман, хвиля ДТП і небезпечне повітря накрили місто
5 листопада, 08:12 • 21571 перегляди
рф атакувала енергетику в трьох областях, графіки відключень по всій Україні до 21 години - Міненерго
Російський порт Туапсе призупинив експорт палива після атак дронів, НПЗ зупинився - Reuters5 листопада, 10:59 • 17502 перегляди
Коли та як обрізати малину на зиму: порадиPhoto5 листопада, 11:10 • 39571 перегляди
Як приготувати домашній зефір: прості рецепти та порадиPhoto5 листопада, 11:38 • 32601 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора14:19 • 11664 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo15:25 • 9696 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Педро Санчес
Сі Цзіньпін
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Франція
Покровськ
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
2С5 «Гіацинт-С»
БМ-21 «Град»

На Київщині молодик стріляв з пістолета та побив перехожого: його затримала поліція

Київ • УНН

 • 872 перегляди

У Бучі чоловік побив перехожого та здійснив декілька пострілів з пістолета через зауваження. 18-річному зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.

На Київщині молодик стріляв з пістолета та побив перехожого: його затримала поліція

У місті Буча чоловік зухвало побив перехожого та здійснив декілька пострілів із пістолета. Зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі. Про це пише УНН з посиланням на поліцію Київщини.

Деталі

Правоохоронці встановили, що фігурант разом із двома знайомими перебував в одному з пішохідних переходів міста, де справляв фізіологічні потреби на стіни переходу. У цей момент повз проходив чоловік, який зробив зауваження щодо неприпустимої поведінки

- говориться у повідомленні.

У відповідь молодик почав завдавати потерпілому удари кулаками та ногами по обличчю і тулубу, після чого здійснив постріл із пістолета. Коли постраждалий вийшов на вулицю, нападник наздогнав його і двічі вистрілив у повітря. Після цього він наказав потерпілому лягти на землю та продовжив бити його. Після скоєного зловмисник втік.

Правоохоронці оперативно встановили фігуранта та його місцезнаходження. Ним виявився 18-річний мешканець Київської області.

Слідчі за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за фактом грубого порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю.

Доповнення

У Києві затримали чоловіка, який у нетверезому стані поранив двох перехожих під час стрілянини біля житлового будинку. Йому оголошено підозру за хуліганство із застосуванням зброї, за що загрожує до 7 років ув'язнення.

На платформі станції метро "Оболонь" у Києві група юнаків побила чоловіка, поліція припинила конфлікт та затримала порушників.

Павло Зінченко

Кримінал та НП
Сутички
Київська область
Київ