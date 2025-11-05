На Киевщине молодой человек стрелял из пистолета и избил прохожего: его задержала полиция
Киев • УНН
В Буче мужчина избил прохожего и произвел несколько выстрелов из пистолета из-за замечания. 18-летнему злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.
В городе Буча мужчина дерзко избил прохожего и произвел несколько выстрелов из пистолета. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы. Об этом пишет УНН со ссылкой на полицию Киевской области.
Детали
Правоохранители установили, что фигурант вместе с двумя знакомыми находился в одном из пешеходных переходов города, где справлял физиологические потребности на стены перехода. В этот момент мимо проходил мужчина, который сделал замечание относительно недопустимого поведения
В ответ молодой человек начал наносить потерпевшему удары кулаками и ногами по лицу и туловищу, после чего произвел выстрел из пистолета. Когда пострадавший вышел на улицу, нападавший догнал его и дважды выстрелил в воздух. После этого он приказал потерпевшему лечь на землю и продолжил избивать его. После содеянного злоумышленник скрылся.
Правоохранители оперативно установили фигуранта и его местонахождение. Им оказался 18-летний житель Киевской области.
Следователи при процессуальном руководстве Бучанской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по факту грубого нарушения общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшегося особой дерзостью.
Дополнение
В Киеве задержали мужчину, который в нетрезвом состоянии ранил двух прохожих во время стрельбы возле жилого дома. Ему объявлено подозрение за хулиганство с применением оружия, за что грозит до 7 лет заключения.
На платформе станции метро "Оболонь" в Киеве группа юношей избила мужчину, полиция пресекла конфликт и задержала нарушителей.