04:29
Бійка на станції метро "Оболонь": поліція відкрила кримінальне провадження через напад групи підлітків

Київ • УНН

 1214 перегляди

На платформі станції метро "Оболонь" у Києві вчора група юнаків побила чоловіка, поліція припинила конфлікт та затримала порушників.

Бійка на станції метро "Оболонь": поліція відкрила кримінальне провадження через напад групи підлітків

Увечері 12 жовтня в столичному метро сталася масова бійка, яку довелося зупиняти поліцейським. Близько 21:30 на платформі станції "Оболонь" група молодиків напала на 24-річного чоловіка, повалила його на підлогу та почала бити руками і ногами. Про це повідомили правоохоронці, пише УНН.

Деталі

Правоохоронці, які чергували неподалік, оперативно втрутилися в ситуацію, припинили сутичку та доставили всіх учасників до кімнати поліції метрополітену. На щастя, потерпілий отримав лише тілесні ушкодження без загрози життю.

Як встановили слідчі, до бійки причетні п’ятеро підлітків віком від 13 до 17 років і двоє їхніх старших товаришів – 19 та 21 року. За словами нападників, конфлікт нібито спалахнув після того, як чоловік "образив" їхню знайому, яка перебувала поруч.

Після інциденту правоохоронці опитали неповнолітніх та передали їх батькам, а старших учасників події допитали в межах відкритого кримінального провадження.

Слідчі управління поліції кваліфікували подію за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – "грубе порушення громадського порядку, вчинене групою осіб із мотивів явної неповаги до суспільства".

Наразі триває досудове розслідування: правоохоронці з’ясовують усі деталі конфлікту, перевіряють відео з камер спостереження та встановлюють, чи могли дії нападників мати ознаки попередньої змови.

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Україна