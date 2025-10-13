$41.510.00
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Драка на станции метро "Оболонь": полиция открыла уголовное производство из-за нападения группы подростков

Киев • УНН

 • 192 просмотра

На платформе станции метро "Оболонь" в Киеве вчера группа юношей избила мужчину, полиция пресекла конфликт и задержала нарушителей.

Вечером 12 октября в столичном метро произошла массовая драка, которую пришлось останавливать полицейским. Около 21:30 на платформе станции "Оболонь" группа молодых людей напала на 24-летнего мужчину, повалила его на пол и начала избивать руками и ногами. Об этом сообщили правоохранители, пишет УНН.

Детали

Правоохранители, дежурившие неподалеку, оперативно вмешались в ситуацию, прекратили стычку и доставили всех участников в комнату полиции метрополитена. К счастью, потерпевший получил лишь телесные повреждения без угрозы жизни.

Как установили следователи, к драке причастны пятеро подростков в возрасте от 13 до 17 лет и двое их старших товарищей – 19 и 21 года. По словам нападавших, конфликт якобы вспыхнул после того, как мужчина "оскорбил" их знакомую, которая находилась рядом.

Ч. Киевлянин устроил стрельбу в баре на Новопечерских Липках: ему грозит до 7 лет.

После инцидента правоохранители опросили несовершеннолетних и передали их родителям, а старших участников происшествия допросили в рамках открытого уголовного производства.

Следователи управления полиции квалифицировали событие по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – "грубое нарушение общественного порядка, совершенное группой лиц по мотивам явного неуважения к обществу".

Сейчас продолжается досудебное расследование: правоохранители выясняют все детали конфликта, проверяют видео с камер наблюдения и устанавливают, могли ли действия нападавших иметь признаки предварительного сговора.

Ч. Во Львове мужчина устроил стрельбу из травматического оружия посреди улицы.

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Украина