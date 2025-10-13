Драка на станции метро "Оболонь": полиция открыла уголовное производство из-за нападения группы подростков
На платформе станции метро "Оболонь" в Киеве вчера группа юношей избила мужчину, полиция пресекла конфликт и задержала нарушителей.
Вечером 12 октября в столичном метро произошла массовая драка, которую пришлось останавливать полицейским. Около 21:30 на платформе станции "Оболонь" группа молодых людей напала на 24-летнего мужчину, повалила его на пол и начала избивать руками и ногами. Об этом сообщили правоохранители, пишет УНН.
Детали
Правоохранители, дежурившие неподалеку, оперативно вмешались в ситуацию, прекратили стычку и доставили всех участников в комнату полиции метрополитена. К счастью, потерпевший получил лишь телесные повреждения без угрозы жизни.
Как установили следователи, к драке причастны пятеро подростков в возрасте от 13 до 17 лет и двое их старших товарищей – 19 и 21 года. По словам нападавших, конфликт якобы вспыхнул после того, как мужчина "оскорбил" их знакомую, которая находилась рядом.
После инцидента правоохранители опросили несовершеннолетних и передали их родителям, а старших участников происшествия допросили в рамках открытого уголовного производства.
Следователи управления полиции квалифицировали событие по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – "грубое нарушение общественного порядка, совершенное группой лиц по мотивам явного неуважения к обществу".
Сейчас продолжается досудебное расследование: правоохранители выясняют все детали конфликта, проверяют видео с камер наблюдения и устанавливают, могли ли действия нападавших иметь признаки предварительного сговора.
