Киянин влаштував стрілянину у барі на Новопечерських Липках: йому загрожує до 7 років

У Печерському районі столиці поліція затримала 30-річного чоловіка, який через конфлікт між відпочиваючими у барі відкрив стрілянину. Постраждалих немає, а зловмиснику загрожує до 7 років ув’язнення за хуліганство із застосуванням зброї, пише УНН із посиланням на поліції Києва.

Як вказано, інцидент стався минулими вихідними на території приватного закладу у Печерському районі. Через дівчину між відпочиваючими з двох різних компаній виникла словесна перепалка та штовханина. Один із чоловіків дістав пістолет і зробив кілька пострілів у бік опонента. На щастя, ніхто не постраждав.

Поліцейські швидко встановили особу стрільця та затримали його - ним виявився 30-річний житель Києва.

Під час обшуку за місцем мешкання зловмисника правоохоронці вилучили знаряддя вчинення злочину - травматичний пістолет та набої до нього. Порушнику повідомлено про підозру у хуліганстві із застосуванням зброї, йому загрожує до 7 років увʼязнення