Киянин влаштував стрілянину у барі на Новопечерських Липках: йому загрожує до 7 років
Київ • УНН
У Печерському районі Києва 30-річний чоловік влаштував стрілянину в барі через конфлікт між відпочиваючими. Йому загрожує до 7 років ув'язнення за хуліганство із застосуванням зброї.
У Печерському районі столиці поліція затримала 30-річного чоловіка, який через конфлікт між відпочиваючими у барі відкрив стрілянину. Постраждалих немає, а зловмиснику загрожує до 7 років ув’язнення за хуліганство із застосуванням зброї, пише УНН із посиланням на поліції Києва.
Деталі
Як вказано, інцидент стався минулими вихідними на території приватного закладу у Печерському районі. Через дівчину між відпочиваючими з двох різних компаній виникла словесна перепалка та штовханина. Один із чоловіків дістав пістолет і зробив кілька пострілів у бік опонента. На щастя, ніхто не постраждав.
Поліцейські швидко встановили особу стрільця та затримали його - ним виявився 30-річний житель Києва.
Під час обшуку за місцем мешкання зловмисника правоохоронці вилучили знаряддя вчинення злочину - травматичний пістолет та набої до нього. Порушнику повідомлено про підозру у хуліганстві із застосуванням зброї, йому загрожує до 7 років увʼязнення
Погрожував музиканту-інваліду через відмову виконати російську пісню: поліція Києва знайшла агресивного правопорушника12.10.25, 13:37 • 2496 переглядiв