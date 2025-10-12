Киянин влаштував стрілянину у барі на Новопечерських Липках: йому загрожує до 7 років

$41.510.00
48.210.00
ukenru
Ексклюзив
14:28 • 4772 перегляди
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
12:27 • 5700 перегляди
Українські військові звільнили від окупантів Малі Щербаки у Запорізькій областіVideo
11 жовтня, 16:00 • 61303 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 88828 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 47878 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 51487 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 40220 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 30069 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 37864 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 44197 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
4м/с
58%
747мм
Популярнi новини
"Безпідставні та наклепницькі": Куба відреагувала на звинувачення щодо участі у війні в Україні12 жовтня, 05:46 • 4182 перегляди
росія "заморозила" Фонд національного добробуту: пенсії громадян рф під загрозою12 жовтня, 07:19 • 10390 перегляди
Ібіца і Форментера потопають у воді: негода паралізувала рух транспорту на островахPhoto12 жовтня, 07:41 • 11256 перегляди
Педофіл та колишній фронтмен Lostprophets Ієн Воткінс загинув у в'язниці після нападу12 жовтня, 08:59 • 5190 перегляди
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo11:24 • 7728 перегляди
Публікації
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
Ексклюзив
14:28 • 4778 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo11 жовтня, 16:00 • 61306 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям 11 жовтня, 14:06 • 88831 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись 11 жовтня, 08:00 • 40329 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto10 жовтня, 15:17 • 75620 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Абдель Фаттах Ас-Сісі
Себастьян Лекорню
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Ізраїль
Канада
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo11:24 • 7900 перегляди
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі10 жовтня, 11:09 • 44019 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом ГарріVideo10 жовтня, 10:04 • 48239 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам Photo10 жовтня, 09:18 • 50234 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 115991 перегляди
Актуальне
Financial Times
ATACMS
Bild
Шахед-136
YouTube

Киянин влаштував стрілянину у барі на Новопечерських Липках: йому загрожує до 7 років

Київ • УНН

 • 1168 перегляди

У Печерському районі Києва 30-річний чоловік влаштував стрілянину в барі через конфлікт між відпочиваючими. Йому загрожує до 7 років ув'язнення за хуліганство із застосуванням зброї.

Киянин влаштував стрілянину у барі на Новопечерських Липках: йому загрожує до 7 років

У Печерському районі столиці поліція затримала 30-річного чоловіка, який через конфлікт між відпочиваючими у барі відкрив стрілянину. Постраждалих немає, а зловмиснику загрожує до 7 років ув’язнення за хуліганство із застосуванням зброї, пише УНН із посиланням на поліції Києва.

Деталі

Як вказано, інцидент стався минулими вихідними на території приватного закладу у Печерському районі. Через дівчину між відпочиваючими з двох різних компаній виникла словесна перепалка та штовханина. Один із чоловіків дістав пістолет і зробив кілька пострілів у бік опонента. На щастя, ніхто не постраждав.

Поліцейські швидко встановили особу стрільця та затримали його - ним виявився 30-річний житель Києва.

Під час обшуку за місцем мешкання зловмисника правоохоронці вилучили знаряддя вчинення злочину - травматичний пістолет та набої до нього. Порушнику повідомлено про підозру у хуліганстві із застосуванням зброї, йому загрожує до 7 років увʼязнення

- повідомили правоохоронці.

Погрожував музиканту-інваліду через відмову виконати російську пісню: поліція Києва знайшла агресивного правопорушника12.10.25, 13:37 • 2496 переглядiв

Альона Уткіна

КиївКримінал та НП
Національна поліція України
Київ