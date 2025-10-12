Погрожував музиканту-інваліду через відмову виконати російську пісню: поліція Києва знайшла агресивного правопорушника
Київ • УНН
Столичні правоохоронці притягнули до відповідальності 29-річного киянина, який погрожував вуличному музиканту на кріслі колісному. Чоловік вимагав виконання російських пісень, а після відмови почав лаятися та погрожувати фізичною розправою.
Столичні правоохоронці притягнули до відповідальності особі, яка у стані сп'яніння погрожувала вуличному музиці на кріслі колісному, вимагаючи від нього співати російські пісні. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Поліції Києва.
Деталі
Інцидент стався кілька днів тому на одній з вулиць Дарницього району. За даними слідства чоловік вимагав від вуличного музиканта на кріслі колісному виконання російських пісень. У процесі зверення до музики фігурант почув відмову співати російською. Тоді правопорушник почав лаятись і погрожувати фізичною розправою музиці.
У поліції офіційно доповіли, порушником виявився 29-річний мешканець Києва.
За фактом викладеної у соцмережах публікації поліцейські розпочали перевірку та за участі фахівців кримінального аналізу невдовзі встановили особу порушника
Фігурант, як вказується, не зміг пояснити свої дії. Він посилався на те, що був напідпитку.
Правоохоронці доставили чоловіка до Дарницького управління поліції, де склали щодо нього адміністративний матеріал за ст. 173 КУпАП - дрібне хуліганство.
