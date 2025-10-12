Угрожал музыканту-инвалиду за отказ исполнить русскую песню: полиция Киева нашла агрессивного правонарушителя
Киев • УНН
Столичные правоохранители привлекли к ответственности 29-летнего киевлянина, который угрожал уличному музыканту на инвалидной коляске. Мужчина требовал исполнения русских песен, а после отказа начал ругаться и угрожать физической расправой.
Столичные правоохранители привлекли к ответственности лицо, которое в состоянии опьянения угрожало уличному музыканту на инвалидной коляске, требуя от него петь русские песни. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Полиции Киева.
Детали
Инцидент произошел несколько дней назад на одной из улиц Дарницкого района. По данным следствия, мужчина требовал от уличного музыканта на инвалидной коляске исполнения русских песен. В процессе обращения к музыканту фигурант услышал отказ петь на русском. Тогда правонарушитель начал ругаться и угрожать физической расправой музыканту.
В полиции официально доложили, нарушителем оказался 29-летний житель Киева.
По факту изложенной в соцсетях публикации полицейские начали проверку и с участием специалистов криминального анализа вскоре установили личность нарушителя
Фигурант, как указывается, не смог объяснить свои действия. Он ссылался на то, что был пьян.
Правоохранители доставили мужчину в Дарницкое управление полиции, где составили в отношении него административный материал по ст. 173 КУоАП - мелкое хулиганство.
Напомним
В Киеве 11 октября группа молодых людей выкрикивала антисемитские лозунги и применила слезоточивый газ против члена религиозной общины. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента, в результате которого мужчина получил сильные ожоги глаз и кожи.
Moon Records выпустил пластинку артистки Dakooka, некоторые песни которой записаны с российскими исполнителями01.09.25, 16:05 • 4404 просмотра