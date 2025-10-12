$41.510.00
11 октября, 16:00 • 51962 просмотра
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06 • 78068 просмотра
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21 • 42349 просмотра
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56 • 47097 просмотра
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10 • 36287 просмотра
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54 • 29125 просмотра
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08 • 36890 просмотра
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04 • 43887 просмотра
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17 • 72895 просмотра
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10 • 35749 просмотра
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
Эксклюзивы
Угрожал музыканту-инвалиду за отказ исполнить русскую песню: полиция Киева нашла агрессивного правонарушителя

Киев • УНН

 • 1180 просмотра

Столичные правоохранители привлекли к ответственности 29-летнего киевлянина, который угрожал уличному музыканту на инвалидной коляске. Мужчина требовал исполнения русских песен, а после отказа начал ругаться и угрожать физической расправой.

Угрожал музыканту-инвалиду за отказ исполнить русскую песню: полиция Киева нашла агрессивного правонарушителя

Столичные правоохранители привлекли к ответственности лицо, которое в состоянии опьянения угрожало уличному музыканту на инвалидной коляске, требуя от него петь русские песни. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Полиции Киева.

Детали

Инцидент произошел несколько дней назад на одной из улиц Дарницкого района. По данным следствия, мужчина требовал от уличного музыканта на инвалидной коляске исполнения русских песен. В процессе обращения к музыканту фигурант услышал отказ петь на русском. Тогда правонарушитель начал ругаться и угрожать физической расправой музыканту.

В полиции официально доложили, нарушителем оказался 29-летний житель Киева.

По факту изложенной в соцсетях публикации полицейские начали проверку и с участием специалистов криминального анализа вскоре установили личность нарушителя

- говорится в сообщении.

Фигурант, как указывается, не смог объяснить свои действия. Он ссылался на то, что был пьян.

Правоохранители доставили мужчину в Дарницкое управление полиции, где составили в отношении него административный материал по ст. 173 КУоАП - мелкое хулиганство.

Напомним

В Киеве 11 октября группа молодых людей выкрикивала антисемитские лозунги и применила слезоточивый газ против члена религиозной общины. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента, в результате которого мужчина получил сильные ожоги глаз и кожи.

Игорь Тележников

