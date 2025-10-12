$41.510.00
11 жовтня, 16:00 • 47898 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 73491 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 39771 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 44599 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 33961 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 28764 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
10 жовтня, 19:08 • 36499 перегляди
Зеленський незадоволений захистом київських ТЕЦ
10 жовтня, 17:04 • 43765 перегляди
Свириденко внесла до Ради подання щодо призначення міністром культури Тетяни Бережної
10 жовтня, 15:17 • 72111 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартостіPhoto
10 жовтня, 14:10 • 35718 перегляди
Українська делегація готується до візиту в США: Зеленський розкрив деталі
Чоловік отримав опіки очей та шкіри: у Києві біля синагоги стався антисемітський напад, поліція встановлює обставини

Київ • УНН

 • 1460 перегляди

У Києві 11 жовтня група молодиків вигукувала антисемітські гасла та застосувала сльозогінний газ проти члена релігійної громади. Поліція встановлює обставини інциденту, внаслідок якого чоловік отримав сильні опіки очей та шкіри.

Чоловік отримав опіки очей та шкіри: у Києві біля синагоги стався антисемітський напад, поліція встановлює обставини

У Києві поліція розслідує інцидент, який стався 11 жовтня біля синагоги в Оболонському районі. Група невідомих молодиків вигукувала антисемітські гасла та застосувала сльозогінний газ проти одного з членів релігійної громади. Чоловік отримав сильні опіки очей та шкіри, пише УНН із посиланням на поліцію Києва та допис Київської єврейської громади на Оболоні.

Деталі

Приблизно о 15 годині чоловіки, які знаходилися в синагозі, побачили молодиків, що підійшли до нашої будівлі та почали демонстративно зігувати. Один з членів нашої громади вийшов до них. Побачивши чоловіка в кіпі та з цицит, хлопці залили його сльозогінним газом з двох балончиків та скрилися. Чоловік отримав сильні опіки очей та шкіри

 - ідеться в дописі єврейської громади.

Там наголосили, що це був спрямований, жорстокий та підготовлений антисемітський акт, оскільки напередодні ввечері "група молодиків біля нашої синагоги зігувала та викрикувала антисемітські лозунги, побачивши рабина". У поліції повідомили, що встановлюють обставини інциденту.

Наразі за вказаним фактом триває перевірка, поліцейські встановлюють всі обставини події, а також її учасників. Вирішується питання щодо правової кваліфікації

- запевнили правоохоронці.

У Великій Британії заарештували шістьох осіб у справі про теракт поблизу синагоги в Манчестері04.10.25, 19:30 • 8867 переглядiв

Альона Уткіна

КиївКримінал та НП
Національна поліція України
Київ