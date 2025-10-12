Чоловік отримав опіки очей та шкіри: у Києві біля синагоги стався антисемітський напад, поліція встановлює обставини
Київ • УНН
У Києві 11 жовтня група молодиків вигукувала антисемітські гасла та застосувала сльозогінний газ проти члена релігійної громади. Поліція встановлює обставини інциденту, внаслідок якого чоловік отримав сильні опіки очей та шкіри.
У Києві поліція розслідує інцидент, який стався 11 жовтня біля синагоги в Оболонському районі. Група невідомих молодиків вигукувала антисемітські гасла та застосувала сльозогінний газ проти одного з членів релігійної громади. Чоловік отримав сильні опіки очей та шкіри, пише УНН із посиланням на поліцію Києва та допис Київської єврейської громади на Оболоні.
Деталі
Приблизно о 15 годині чоловіки, які знаходилися в синагозі, побачили молодиків, що підійшли до нашої будівлі та почали демонстративно зігувати. Один з членів нашої громади вийшов до них. Побачивши чоловіка в кіпі та з цицит, хлопці залили його сльозогінним газом з двох балончиків та скрилися. Чоловік отримав сильні опіки очей та шкіри
Там наголосили, що це був спрямований, жорстокий та підготовлений антисемітський акт, оскільки напередодні ввечері "група молодиків біля нашої синагоги зігувала та викрикувала антисемітські лозунги, побачивши рабина". У поліції повідомили, що встановлюють обставини інциденту.
Наразі за вказаним фактом триває перевірка, поліцейські встановлюють всі обставини події, а також її учасників. Вирішується питання щодо правової кваліфікації
