Мужчина получил ожоги глаз и кожи: в Киеве возле синагоги произошло антисемитское нападение, полиция устанавливает обстоятельства

В Киеве полиция расследует инцидент, произошедший 11 октября возле синагоги в Оболонском районе. Группа неизвестных молодых людей выкрикивала антисемитские лозунги и применила слезоточивый газ против одного из членов религиозной общины. Мужчина получил сильные ожоги глаз и кожи, пишет УНН со ссылкой на полицию Киева и сообщение Киевской еврейской общины на Оболони.

Приблизительно в 15 часов мужчины, находившиеся в синагоге, увидели молодых людей, подошедших к нашему зданию и начавших демонстративно зиговать. Один из членов нашей общины вышел к ним. Увидев мужчину в кипе и с цицит, парни залили его слезоточивым газом из двух баллончиков и скрылись. Мужчина получил сильные ожоги глаз и кожи

Там подчеркнули, что это был целенаправленный, жестокий и подготовленный антисемитский акт, поскольку накануне вечером "группа молодых людей возле нашей синагоги зиговала и выкрикивала антисемитские лозунги, увидев раввина". В полиции сообщили, что устанавливают обстоятельства инцидента.

В настоящее время по указанному факту проводится проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, а также его участников. Решается вопрос о правовой квалификации