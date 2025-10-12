$41.510.00
11 октября, 16:00
Подборка фильмов для долгих октябрьских вечеров: от романтики до драмыVideo
11 октября, 14:06
На границах с ЕС вводится система проверки EES: что нужно знать украинцам
11 октября, 13:21
Есть хорошие варианты, сильные идеи: Зеленский обсудил с Трампом усиление украинской ПВО
11 октября, 12:56
Гибель блогера Ганича в Киеве: что известно о нем и кому он написал перед смертью
11 октября, 12:10
Дроны СБУ поразили НПЗ “Башнефть”, который в 1400 километрах от Украины - источник
11 октября, 08:54
В Киеве в авто нашли известного блогера с простреленной головой: полиция начала уголовное производство
10 октября, 19:08
Зеленский недоволен защитой киевских ТЭЦ
10 октября, 17:04
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
10 октября, 15:17
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
10 октября, 14:10
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
Мужчина получил ожоги глаз и кожи: в Киеве возле синагоги произошло антисемитское нападение, полиция устанавливает обстоятельства

Киев • УНН

 • 1272 просмотра

В Киеве 11 октября группа молодых людей выкрикивала антисемитские лозунги и применила слезоточивый газ против члена религиозной общины. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента, в результате которого мужчина получил сильные ожоги глаз и кожи.

Мужчина получил ожоги глаз и кожи: в Киеве возле синагоги произошло антисемитское нападение, полиция устанавливает обстоятельства

В Киеве полиция расследует инцидент, произошедший 11 октября возле синагоги в Оболонском районе. Группа неизвестных молодых людей выкрикивала антисемитские лозунги и применила слезоточивый газ против одного из членов религиозной общины. Мужчина получил сильные ожоги глаз и кожи, пишет УНН со ссылкой на полицию Киева и сообщение Киевской еврейской общины на Оболони.

Подробности

Приблизительно в 15 часов мужчины, находившиеся в синагоге, увидели молодых людей, подошедших к нашему зданию и начавших демонстративно зиговать. Один из членов нашей общины вышел к ним. Увидев мужчину в кипе и с цицит, парни залили его слезоточивым газом из двух баллончиков и скрылись. Мужчина получил сильные ожоги глаз и кожи

 - говорится в сообщении еврейской общины.

Там подчеркнули, что это был целенаправленный, жестокий и подготовленный антисемитский акт, поскольку накануне вечером "группа молодых людей возле нашей синагоги зиговала и выкрикивала антисемитские лозунги, увидев раввина". В полиции сообщили, что устанавливают обстоятельства инцидента.

В настоящее время по указанному факту проводится проверка, полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия, а также его участников. Решается вопрос о правовой квалификации

- заверили правоохранители.

Алена Уткина

