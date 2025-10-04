В Великобритании арестованы шесть человек по делу о теракте возле синагоги в Манчестере

$41.280.00
4 октября, 08:29 • 15026 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
4 октября, 08:00 • 34347 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto
3 октября, 16:00 • 51437 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 67788 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 81110 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 70591 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 39918 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 51840 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 34526 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 21768 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
публикации
Эксклюзивы
Иран рассматривает возможность смены столицы на фоне водного кризиса в Тегеране4 октября, 06:54 • 3594 просмотра
Представитель ЕС по санкциям: мы на грани потенциального крупного конфликта и не готовы к его разрешению4 октября, 06:59 • 12293 просмотра
россияне атаковали энергетическую и газовую инфраструктуру, в рф же поражен НПЗ из топ-5 - ЦПД СНБО4 октября, 07:17 • 7900 просмотра
Cadillac бьет рекорды: 40% продаж в США за квартал - электромобили4 октября, 08:50 • 7314 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба11:30 • 11530 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 34347 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 41854 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ3 октября, 12:41 • 53423 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 81110 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 70591 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Денис Шмыгаль
Пит Хегсетх
Актуальные места
Шостка
Украина
Сумская область
Соединённые Штаты
Черниговская область
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба11:30 • 11648 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 24760 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 51449 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 38042 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 40711 просмотра
Нью-Йорк Таймс
9К720 Искандер
Хранитель
Бильд
Tesla Cybertruck

В Великобритании арестованы шесть человек по делу о теракте возле синагоги в Манчестере

Киев • УНН

 • 196 просмотра

В Великобритании арестованы шесть человек по подозрению в причастности к теракту возле синагоги в Манчестере во время праздника Йом-Кипур. Четверо из них останутся под стражей на 5 дней, а еще двое находятся под стражей для сбора показаний.

В Великобритании арестованы шесть человек по делу о теракте возле синагоги в Манчестере

После смертельного нападения возле синагоги Манчестера на еврейский праздник Йом-Кипур задержали шесть человек по подозрениям в причастности, подготовке или подстрекательстве к актам терроризма. Об этом сообщает SkyNews, пишет УНН.

Детали

Четверо из шести задержанных, 30 и 32-летние мужчины и женщины в возрасте 46 и 61 год, останутся под стражей на следующие 5 дней. 

Еще двое задержанных, 18-летняя девушка и 43-летний мужчина, в настоящее время также остаются под стражей для сбора показаний. Другой информации о задержанных и их связи с нападавшим не сообщается.

В полиции отметили, что продолжают "устанавливать полную картину произошедшего". 

Напомним

2 октября В Манчестере произошла резня в синагоге, несколько человек получили ножевые ранения. Мэр Манчестера Энди Бернем назвал это "серьезным инцидентом", но добавил, что непосредственная опасность миновала.

Сообщалось, что два человека погибли в результате нападения, подозреваемый также, вероятно, погиб, а премьер-министр страны Кир Стармер был вынужден досрочно вернуться в Великобританию с саммита в Копенгагене.

Нападение на синагогу в Манчестере: злоумышленник имеет сирийские корни03.10.25, 09:54 • 2712 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Великобритания