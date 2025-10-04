В Великобритании арестованы шесть человек по делу о теракте возле синагоги в Манчестере

После смертельного нападения возле синагоги Манчестера на еврейский праздник Йом-Кипур задержали шесть человек по подозрениям в причастности, подготовке или подстрекательстве к актам терроризма. Об этом сообщает SkyNews, пишет УНН.

Детали

Четверо из шести задержанных, 30 и 32-летние мужчины и женщины в возрасте 46 и 61 год, останутся под стражей на следующие 5 дней.

Еще двое задержанных, 18-летняя девушка и 43-летний мужчина, в настоящее время также остаются под стражей для сбора показаний. Другой информации о задержанных и их связи с нападавшим не сообщается.

В полиции отметили, что продолжают "устанавливать полную картину произошедшего".

Напомним

2 октября В Манчестере произошла резня в синагоге, несколько человек получили ножевые ранения. Мэр Манчестера Энди Бернем назвал это "серьезным инцидентом", но добавил, что непосредственная опасность миновала.

Сообщалось, что два человека погибли в результате нападения, подозреваемый также, вероятно, погиб, а премьер-министр страны Кир Стармер был вынужден досрочно вернуться в Великобританию с саммита в Копенгагене.

