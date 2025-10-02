Різанина сталася у синагозі у Манчестері: повідомляють про кілька людей з ножовими пораненнями

$41.220.08
48.370.07
ukenru
09:13 • 4066 перегляди
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
07:38 • 12089 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
06:36 • 16097 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
05:53 • 15782 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
05:30 • 26406 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
2 жовтня, 03:16 • 17118 перегляди
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
1 жовтня, 23:57 • 19466 перегляди
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м - СирськийPhoto
1 жовтня, 17:21 • 37030 перегляди
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 50859 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 14:16 • 30363 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.7м/с
83%
755мм
Популярнi новини
Бойові медики отримали спрощений доступ до роботи в цивільній медицині та нової спеціальності2 жовтня, 01:45 • 14264 перегляди
На Буковині виявили контрабанду преміального французького вина майже на 1,6 мільйона.Photo2 жовтня, 02:33 • 16754 перегляди
Ветерани зможуть подати заяву на посвідчення учасника бойових дій у ЦНАПі: уряд змінив процедуру2 жовтня, 03:06 • 16754 перегляди
Україну накрила потужна магнітна буря: прогноз на найближчі дніPhoto05:59 • 14171 перегляди
День учителя 2025: що подарувати педагогу07:31 • 13258 перегляди
Публікації
День учителя 2025: що подарувати педагогу07:31 • 13501 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo05:30 • 26395 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
1 жовтня, 15:19 • 50854 перегляди
Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно Степанові Чубенку: хто він і що сталось з його вбивцямиPhoto1 жовтня, 13:07 • 42143 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Ексклюзив
1 жовтня, 12:21 • 56819 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Метте Фредеріксен
Роксолана Підласа
Сем Альтман
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Копенгаген
Європа
Данія
Реклама
УНН Lite
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 45738 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 54439 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 37137 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 39925 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 49545 перегляди
Актуальне
Fox News
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
MIM-104 Patriot
МіГ-31

Різанина сталася у синагозі у Манчестері: повідомляють про кілька людей з ножовими пораненнями

Київ • УНН

 • 1030 перегляди

У Манчестері сталася різанина у синагозі, кілька людей отримали ножові поранення. Мер Манчестера Енді Бернем назвав це "серйозним інцидентом", але додав, що безпосередня небезпека минула.

Різанина сталася у синагозі у Манчестері: повідомляють про кілька людей з ножовими пораненнями

У Манчестері у Великій Британії сталася різанина у синагозі, повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Поліція реагує на повідомлення про різанину в синагозі в Крампсоллі у Манчестері. Поліція Великого Манчестера повідомила, що вони перебувають на місці.

Поліція вважає, що кілька людей отримали ножові поранення.

Мер Манчестера Енді Бернем назвав це "серйозним інцидентом".

Бернем радить людям "уникати цього району".

"Водночас, я можу дати певну гарантію, що безпосередня небезпека, схоже, минула", - додав він.

Він сказав, що з інцидентом "ефективно" впоралися ті, хто був на місці, та поліція Великого Манчестера.

Служба швидкої допомоги підтвердила серйозний інцидент.

"Після повідомлень про інцидент на Міддлтон-роуд у Крампсоллі, служба направила ресурси на місце події. Наразі ми оцінюємо ситуацію та співпрацюємо з іншими співробітниками служб екстреної допомоги. Наш пріоритет - забезпечити людям необхідну медичну допомогу якомога швидше", - ідеться у заяві служби.

Інцидент у Манчестері стався у Йом-Кіпур – найсвятіший день у єврейському релігійному календарі. Велика кількість євреїв відвідує синагоги та поститься у цей день.

Внаслідок різанини в Нідерландах загинули двоє людей, ще двоє – поранені: що відомо про інцидент21.05.25, 17:46 • 2827 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Велика Британія