Різанина сталася у синагозі у Манчестері: повідомляють про кілька людей з ножовими пораненнями
Київ • УНН
У Манчестері сталася різанина у синагозі, кілька людей отримали ножові поранення. Мер Манчестера Енді Бернем назвав це "серйозним інцидентом", але додав, що безпосередня небезпека минула.
У Манчестері у Великій Британії сталася різанина у синагозі, повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
Поліція реагує на повідомлення про різанину в синагозі в Крампсоллі у Манчестері. Поліція Великого Манчестера повідомила, що вони перебувають на місці.
Поліція вважає, що кілька людей отримали ножові поранення.
Мер Манчестера Енді Бернем назвав це "серйозним інцидентом".
Бернем радить людям "уникати цього району".
"Водночас, я можу дати певну гарантію, що безпосередня небезпека, схоже, минула", - додав він.
Він сказав, що з інцидентом "ефективно" впоралися ті, хто був на місці, та поліція Великого Манчестера.
Служба швидкої допомоги підтвердила серйозний інцидент.
"Після повідомлень про інцидент на Міддлтон-роуд у Крампсоллі, служба направила ресурси на місце події. Наразі ми оцінюємо ситуацію та співпрацюємо з іншими співробітниками служб екстреної допомоги. Наш пріоритет - забезпечити людям необхідну медичну допомогу якомога швидше", - ідеться у заяві служби.
Інцидент у Манчестері стався у Йом-Кіпур – найсвятіший день у єврейському релігійному календарі. Велика кількість євреїв відвідує синагоги та поститься у цей день.
