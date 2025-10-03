Нападение на синагогу в Манчестере: злоумышленник имеет сирийские корни

$41.220.08
48.370.07
ukenru
07:29 • 1834 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
06:22 • 3922 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
06:14 • 7588 просмотра
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18 • 14372 просмотра
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
2 октября, 18:06 • 28882 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
2 октября, 13:54 • 51631 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
2 октября, 13:45 • 42701 просмотра
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
2 октября, 13:08 • 31655 просмотра
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
2 октября, 12:31 • 30184 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
2 октября, 09:13 • 28729 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
0.8м/с
93%
756мм
Популярные новости
СБУ разоблачила торговцев оружием в четырех областях УкраиныPhoto2 октября, 22:18 • 14351 просмотра
Принудительную эвакуацию семей с детьми расширят на Харьковщине3 октября, 00:36 • 19360 просмотра
Более 20 рейсов отменили в аэропорту Мюнхена из-за неизвестных дронов - Reuters3 октября, 01:34 • 15541 просмотра
Команда дайверов нашла клад испанских драгоценностей на 1 миллион долларов у побережья ФлоридыPhoto03:34 • 8388 просмотра
Октябрьские работы в саду: какие культуры сажать под зиму05:32 • 14976 просмотра
публикации
Октябрьские работы в саду: какие культуры сажать под зиму05:32 • 15219 просмотра
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия?2 октября, 12:21 • 37680 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto2 октября, 11:55 • 45877 просмотра
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС2 октября, 11:28 • 47317 просмотра
День учителя 2025: что подарить педагогу2 октября, 07:31 • 58918 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Уильям, принц Уэльский
Принц Гарри, герцог Сассекский
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Полтавская область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 20525 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 63828 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 71587 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 52449 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 54782 просмотра
Актуальное
Financial Times
Хранитель
9К720 Искандер
Кх-59
The Economist

Нападение на синагогу в Манчестере: злоумышленник имеет сирийские корни

Киев • УНН

 • 886 просмотра

Полиция Великобритании идентифицировала нападавшего на синагогу в Манчестере как 35-летнего гражданина сирийского происхождения и задержала еще трех подозреваемых. Трое мужчин находятся в больнице с тяжелыми травмами, полученными во время террористического акта.

Нападение на синагогу в Манчестере: злоумышленник имеет сирийские корни

35-летний гражданин Великобритании сирийского происхождения, напавший на синагогу в Манчестере. В связи с трагедией были задержаны двое мужчин и женщина. Об этом сообщает полиция Британии, пишет УНН.

Детали

Полиция идентифицировала нападавшего на синагогу в Манчестере как 35-летнего гражданина Великобритании сирийского происхождения по имени Джихад аш-Шами. Кроме того, в четверг, 2 октября, она сообщила о задержании еще трех подозреваемых в причастности к этому преступлению, которое власти Соединенного Королевства классифицируют как террористический акт.

Мы можем подтвердить, что в настоящее время под стражей находятся трое подозреваемых, которые арестованы по подозрению в совершении, подготовке и подстрекательстве к террористическим актам

- говорится в заявлении полиции.

Уточняется, что речь идет о двух мужчинах в возрасте около 30 лет и женщине примерно 60 лет.

В полиции также сообщили, что еще трое мужчин находятся в больнице с тяжелыми травмами. Один получил ножевое ранение, другого сбил автомобиль, использовавшийся в нападении.

Третий мужчина самостоятельно обратился в больницу с ранением, которое, вероятно, он получил, когда офицеры останавливали нападавшего.

Напомним

2 октября в Манчестере произошла резня в синагоге, несколько человек получили ножевые ранения. Мэр Манчестера Энди Бернем назвал это "серьезным инцидентом", но добавил, что непосредственная опасность миновала.

Сообщалось, что два человека погибли в результате нападения, подозреваемый также, вероятно, погиб, а премьер-министр страны Кир Стармер был вынужден досрочно вернуться в Великобританию с саммита в Копенгагене.

Ольга Розгон

Новости Мира
Кир Стармер
Копенгаген
Сирия
Великобритания