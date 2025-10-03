Нападение на синагогу в Манчестере: злоумышленник имеет сирийские корни

35-летний гражданин Великобритании сирийского происхождения, напавший на синагогу в Манчестере. В связи с трагедией были задержаны двое мужчин и женщина. Об этом сообщает полиция Британии, пишет УНН.

Детали

Полиция идентифицировала нападавшего на синагогу в Манчестере как 35-летнего гражданина Великобритании сирийского происхождения по имени Джихад аш-Шами. Кроме того, в четверг, 2 октября, она сообщила о задержании еще трех подозреваемых в причастности к этому преступлению, которое власти Соединенного Королевства классифицируют как террористический акт.

Мы можем подтвердить, что в настоящее время под стражей находятся трое подозреваемых, которые арестованы по подозрению в совершении, подготовке и подстрекательстве к террористическим актам - говорится в заявлении полиции.

Уточняется, что речь идет о двух мужчинах в возрасте около 30 лет и женщине примерно 60 лет.

В полиции также сообщили, что еще трое мужчин находятся в больнице с тяжелыми травмами. Один получил ножевое ранение, другого сбил автомобиль, использовавшийся в нападении.

Третий мужчина самостоятельно обратился в больницу с ранением, которое, вероятно, он получил, когда офицеры останавливали нападавшего.

Напомним

2 октября в Манчестере произошла резня в синагоге, несколько человек получили ножевые ранения. Мэр Манчестера Энди Бернем назвал это "серьезным инцидентом", но добавил, что непосредственная опасность миновала.

Сообщалось, что два человека погибли в результате нападения, подозреваемый также, вероятно, погиб, а премьер-министр страны Кир Стармер был вынужден досрочно вернуться в Великобританию с саммита в Копенгагене.