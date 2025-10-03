Напад на синагогу в Манчестері: зловмисник має сирійське коріння

35-річний,який напав на синагогу в Манчестері, підданий Великої Британії має сирійського походження. У зв'язку з трагедією було затримано двох чоловіків і жінку. Про це повідомляє поліція Британії, пише УНН.

Деталі

Поліція ідентифікувала нападника на синагогу в Манчестері як 35-річного громадянина Великої Британії сирійського походження на ім’я Джихад аш-Шамі. Крім того, у четвер, 2 жовтня, вона повідомила про затримання ще трьох підозрюваних у причетності до цього злочину, який влада Сполученого Королівства класифікує як терористичний акт.

Ми можемо підтвердити, що наразі під вартою перебувають троє підозрюваних, яких заарештовано за підозрою у скоєнні, підготовці та підбурюванні до терористичних актів - йдеться в заяві поліції.

Уточнюється, що йдеться про двох чоловіків віком близько 30 років і жінку приблизно 60 років.

У поліції також повідомили, що Ще троє чоловіків перебувають у лікарні з тяжкими травмами. Один отримав ножове поранення, іншого збив автомобіль, що використовувався в нападі.

Третій чоловік самостійно звернувся до лікарні з пораненням, яке, ймовірно, він отримав, коли офіцери зупиняли нападника.

Нагадаємо

2 жовтня У Манчестері сталася різанина у синагозі, кілька людей отримали ножові поранення. Мер Манчестера Енді Бернем назвав це "серйозним інцидентом", але додав, що безпосередня небезпека минула.

Повідомлялося, що двоє людей загинули внаслідок нападу, підозрюваний також, ймовірно, загинув, а прем'єр-міністр країни Кір Стармер був вимушений достроково повернутися до Великої Британії з саміту у Копенгагені.