Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
Moon Records выпустил пластинку артистки Dakooka, некоторые песни которой записаны с российскими исполнителями

Киев • УНН

Украинский лейбл Moon Records представил виниловую пластинку "Цветы" певицы Dakooka. В нее вошли совместные работы с российскими исполнителями, в частности группой "Аигел" и рэпером Pyrokinesis.

Moon Records выпустил пластинку артистки Dakooka, некоторые песни которой записаны с российскими исполнителями

Украинский лейбл Moon Records представил виниловую пластинку "Цветы" с 10 композициями певицы Dakooka, часть из которых она записала в сотрудничестве с российскими исполнителями, в частности группой "Аигел" и рэпером Pyrokinesis, пишет УНН со ссылкой на сайт лейбла.

Детали

Винил ярко-розового цвета объединил десять треков украинской певицы DaKooka (Екатерины Ерёменко). В пластинку вошли и совместные работы с российскими исполнителями, в частности дуэт с "Аигел", известным благодаря саундтреку к российскому сериалу "Слово пацана", а также с рэпером Pyrokinesis, который родился в Крыму и сейчас проживает и выступает в россии.

В промо-материалах альбом называют своеобразным "дневником голоса, созданным в коллаборации с самыми яркими представителями современной сцены".

Каждое имя в трек-листе - артист с узнаваемой интонацией и собственным музыкальным миром

- говорится в сообщении.

Тираж ограничен - всего 300 копий. Пластинку выпустили в Германии, стоимость - 950 гривен.

Алена Уткина

