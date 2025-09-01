Moon Records выпустил пластинку артистки Dakooka, некоторые песни которой записаны с российскими исполнителями

Украинский лейбл Moon Records представил виниловую пластинку "Цветы" с 10 композициями певицы Dakooka, часть из которых она записала в сотрудничестве с российскими исполнителями, в частности группой "Аигел" и рэпером Pyrokinesis, пишет УНН со ссылкой на сайт лейбла.

Детали

Винил ярко-розового цвета объединил десять треков украинской певицы DaKooka (Екатерины Ерёменко). В пластинку вошли и совместные работы с российскими исполнителями, в частности дуэт с "Аигел", известным благодаря саундтреку к российскому сериалу "Слово пацана", а также с рэпером Pyrokinesis, который родился в Крыму и сейчас проживает и выступает в россии.

В промо-материалах альбом называют своеобразным "дневником голоса, созданным в коллаборации с самыми яркими представителями современной сцены".

Каждое имя в трек-листе - артист с узнаваемой интонацией и собственным музыкальным миром - говорится в сообщении.

Тираж ограничен - всего 300 копий. Пластинку выпустили в Германии, стоимость - 950 гривен.

Популярный южнокорейский певец Psy под следствием: детали нарушения медицинского законодательства