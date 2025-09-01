Moon Records випустив платівку артистки Dakooka, деякі пісні якої записані з російськими виконавцями

$41.320.06
Ексклюзив
11:39 • 4056 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
09:15 • 56040 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
08:38 • 44868 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
07:50 • 79704 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 89033 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіаку
1 вересня, 05:46 • 82904 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 69660 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересня
31 серпня, 21:30 • 33319 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 24173 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 54752 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
07:50 • 79704 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіаку
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 89033 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересня
Андрій Парубій
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Королева Камілла
Україна
Львів
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Запорізька область
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місце
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор
Фейкові новини
YouTube
Facebook
Financial Times
The Times

Moon Records випустив платівку артистки Dakooka, деякі пісні якої записані з російськими виконавцями

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Український лейбл Moon Records презентував вінілову платівку "Цветы" співачки Dakooka. До неї увійшли спільні роботи з російськими виконавцями, зокрема гуртом "Аигел" та репером Pyrokinesis.

Moon Records випустив платівку артистки Dakooka, деякі пісні якої записані з російськими виконавцями

Український лейбл Moon Records презентував вінілову платівку "Цветы" з 10 композиціями співачки Dakooka, частину з яких вона записала у співпраці з російськими виконавцями, зокрема гуртом "Аигел" та репером Pyrokinesis, пише УНН із посиланням на сайт лейбла.

Деталі

Вініл яскраво рожевого кольору об’єднав десять треків української співачки DaKooka (Катерини Єрьоменко). До платівки увійшли й спільні роботи з російськими виконавцями, зокрема дует з "Аигел", відомим завдяки саундтреку до російського серіалу "Слово пацана", а також з репером Pyrokinesis, який народився в Криму і наразі мешкає та виступає в росії.

У промоційних матеріалах альбом називають своєрідним "щоденником голосу, створеним у колаборації з найяскравішими представниками сучасної сцени".

Кожне ім’я у трек-листі - артист із впізнаваною інтонацією та власним музичним світом

- йдеться у дописі.

Тираж обмежений - лише 300 копій. Платівку випустили в Німеччині, вартість - 950 гривень.

Популярний південнокорейський співак Psy під слідством: деталі порушення медичного законодавства29.08.25, 13:14 • 3669 переглядiв

Альона Уткіна

СуспільствоКультураМультимедіа
Німеччина
Крим
Moon Records випустив платівку артистки Dakooka, деякі пісні якої записані з російськими виконавцями | УНН