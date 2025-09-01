Moon Records випустив платівку артистки Dakooka, деякі пісні якої записані з російськими виконавцями

Український лейбл Moon Records презентував вінілову платівку "Цветы" з 10 композиціями співачки Dakooka, частину з яких вона записала у співпраці з російськими виконавцями, зокрема гуртом "Аигел" та репером Pyrokinesis, пише УНН із посиланням на сайт лейбла.

Деталі

Вініл яскраво рожевого кольору об’єднав десять треків української співачки DaKooka (Катерини Єрьоменко). До платівки увійшли й спільні роботи з російськими виконавцями, зокрема дует з "Аигел", відомим завдяки саундтреку до російського серіалу "Слово пацана", а також з репером Pyrokinesis, який народився в Криму і наразі мешкає та виступає в росії.

У промоційних матеріалах альбом називають своєрідним "щоденником голосу, створеним у колаборації з найяскравішими представниками сучасної сцени".

Кожне ім’я у трек-листі - артист із впізнаваною інтонацією та власним музичним світом - йдеться у дописі.

Тираж обмежений - лише 300 копій. Платівку випустили в Німеччині, вартість - 950 гривень.

