Популярний південнокорейський співак Psy під слідством: деталі порушення медичного законодавства
Київ • УНН
Популярний південнокорейський співак Psy перебуває під поліцейським розслідуванням через можливе незаконне отримання психотропних препаратів. Його підозрюють у порушенні медичного законодавства, отримуючи ліки через третіх осіб без особистого відвідування лікарні.
Популярний південнокорейський співак і репер Psy (справжнє ім’я - Пак Дже Сан) потрапив під поліцейське розслідування через можливе порушення медичного законодавства. Його підозрюють у незаконному отриманні психотропних препаратів через третіх осіб без особистого відвідування лікарні, повідомили у четвер представники поліції та видання Yonhap, пише УНН.
Деталі
Поліцейська дільниця Сеула Содемун проводить розслідування щодо Psy та лікаря університетської лікарні після повідомлень про отримання рецептів на препарати Ксанакс та Стілнокс з 2022 року без особистого прийому. За даними слідства, співак доручав своїм менеджерам і іншим довіреним особам забирати ліки від його імені.
Психотропні препарати, які отримував Psy, застосовуються для лікування тривожних розладів, депресії та проблем зі сном і мають високий ризик залежності. Закон забороняє видачу таких ліків через довірених осіб – очний огляд є обов’язковим для призначення. Поліція провела обшук в університетській лікарні, щоб отримати медичні записи, що підтверджують підозри.
Сам Psy заперечує порушення, стверджуючи, що отримував лікування дистанційно. У четвер агентство співака P Nation опублікувало заяву, в якій визнає, що передача рецептів через довірених осіб була "явною помилкою".
У Psy діагностували хронічний розлад сну, і він приймає снодійне за призначенням лікаря. Але рецепту через довірену особу не було, хоча в деяких випадках треті особи отримували ліки від його імен
