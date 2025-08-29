Популярний південнокорейський співак Psy під слідством: деталі порушення медичного законодавства

Популярний південнокорейський співак і репер Psy (справжнє ім’я - Пак Дже Сан) потрапив під поліцейське розслідування через можливе порушення медичного законодавства. Його підозрюють у незаконному отриманні психотропних препаратів через третіх осіб без особистого відвідування лікарні, повідомили у четвер представники поліції та видання Yonhap, пише УНН.

Поліцейська дільниця Сеула Содемун проводить розслідування щодо Psy та лікаря університетської лікарні після повідомлень про отримання рецептів на препарати Ксанакс та Стілнокс з 2022 року без особистого прийому. За даними слідства, співак доручав своїм менеджерам і іншим довіреним особам забирати ліки від його імені.

Психотропні препарати, які отримував Psy, застосовуються для лікування тривожних розладів, депресії та проблем зі сном і мають високий ризик залежності. Закон забороняє видачу таких ліків через довірених осіб – очний огляд є обов’язковим для призначення. Поліція провела обшук в університетській лікарні, щоб отримати медичні записи, що підтверджують підозри.

Сам Psy заперечує порушення, стверджуючи, що отримував лікування дистанційно. У четвер агентство співака P Nation опублікувало заяву, в якій визнає, що передача рецептів через довірених осіб була "явною помилкою".

У Psy діагностували хронічний розлад сну, і він приймає снодійне за призначенням лікаря. Але рецепту через довірену особу не було, хоча в деяких випадках треті особи отримували ліки від його імен