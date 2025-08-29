Популярний південнокорейський співак Psy під слідством: деталі порушення медичного законодавства

$41.260.06
Ексклюзив
08:48 • 4354 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
06:38 • 18248 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
06:25 • 19307 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
05:00 • 28471 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 52657 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 58402 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 133740 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 69179 перегляди
Зеленський доручив МЗС з'ясувати обставини заборони в'їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 78203 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 113479 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
Популярнi новини
рф змінила позицію щодо війни в Україні: Туреччина розкрила нові вимоги путіна
Вчені виявили висохле давнє озеро з "жовтою цегляною доріжкою" на дні океану
Водна криза на окупованій Донеччині посилюється: шість міст залишилися без води
Атлантична течія на межі зупинки: вчені попереджають про кліматичну катастрофу
Європейські лідери обговорюють створення 40 км буферної зони між Україною та росією
Публікації
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 52662 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостів
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленням
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізор
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка
Популярний південнокорейський співак Psy під слідством: деталі порушення медичного законодавства

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Популярний південнокорейський співак Psy перебуває під поліцейським розслідуванням через можливе незаконне отримання психотропних препаратів. Його підозрюють у порушенні медичного законодавства, отримуючи ліки через третіх осіб без особистого відвідування лікарні.

Популярний південнокорейський співак Psy під слідством: деталі порушення медичного законодавства

Популярний південнокорейський співак і репер Psy (справжнє ім’я - Пак Дже Сан) потрапив під поліцейське розслідування через можливе порушення медичного законодавства. Його підозрюють у незаконному отриманні психотропних препаратів через третіх осіб без особистого відвідування лікарні, повідомили у четвер представники поліції та видання Yonhap, пише УНН.

Деталі

Поліцейська дільниця Сеула Содемун проводить розслідування щодо Psy та лікаря університетської лікарні після повідомлень про отримання рецептів на препарати Ксанакс та Стілнокс з 2022 року без особистого прийому. За даними слідства, співак доручав своїм менеджерам і іншим довіреним особам забирати ліки від його імені.

Психотропні препарати, які отримував Psy, застосовуються для лікування тривожних розладів, депресії та проблем зі сном і мають високий ризик залежності. Закон забороняє видачу таких ліків через довірених осіб – очний огляд є обов’язковим для призначення. Поліція провела обшук в університетській лікарні, щоб отримати медичні записи, що підтверджують підозри.

Сам Psy заперечує порушення, стверджуючи, що отримував лікування дистанційно. У четвер агентство співака P Nation опублікувало заяву, в якій визнає, що передача рецептів через довірених осіб була "явною помилкою".

У Psy діагностували хронічний розлад сну, і він приймає снодійне за призначенням лікаря. Але рецепту через довірену особу не було, хоча в деяких випадках треті особи отримували ліки від його імен

- заявило агентство Yonhap. 

Джуліан Макмехон, зірка "Зачарованих" та Доктор Дум помер після тривалої боротьби з раком05.07.25, 02:52 • 8826 переглядiв

Степан Гафтко

КультураНовини Світу
Сеул