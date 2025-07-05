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Джуліан Макмехон, зірка "Зачарованих" та Доктор Дум помер після тривалої боротьби з раком

Київ • УНН

 • 277 перегляди

Австралійський актор Джуліан Макмехон, відомий за ролями в серіалах "Зачаровані" та "Частини тіла", а також як Доктор Дум, помер у віці 56 років. Його смерть 2 липня у Флориді підтвердила дружина, зазначивши, що він мужньо боровся з раком.

Джуліан Макмехон, зірка "Зачарованих" та Доктор Дум помер після тривалої боротьби з раком

Австралійський актор Джуліан Макмехон, відомий за ролями в серіалах "Зачаровані", "Частини тіла", а також за роль суперлиходія з "Фантастичної четвірки" Доктора Дума, помер у віці 56 років після тривалого лікування від раку. Про це інформує видання The Guardian, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, актор помер у середу, 2 липня у Кліруотері, штат Флорида. Смерть Джуліана Макмехона підтвердила його дружина.

З відкритим серцем я хочу поділитися зі світом новиною про те, що мій улюблений чоловік Джуліан Макмехон мирно помер цього тижня після мужніх зусиль у боротьбі з раком

- написала вона.

Макмехон народився у Сіднеї. Він почав свою кар'єру як модель у 1980-х роках, перш ніж перейти в акторство, отримавши роль в австралійській мильній опері "Додому і в дорогу" в 1990 році.

Його дебют у повнометражному фільмі відбувся у комедії "Мокре та дике літо!" разом з Елліоттом Гулдом, а також він знімався в телесеріалах "Інший світ", "Профайлер" та здобув широку популярність після ролі Коула Тернера у популярному серіалі "Зачаровані".

Пізніше він з'явився у "Частині тіла", медичній драмі каналу FX, створеній Райаном Мерфі. Шоу йшло протягом шести сезонів з 2003 до 2010 року і принесло Макмехону номінацію на премію "Золотий глобус".

Прославившись ролями привабливих лиходіїв, Макмехон зіграв суперлиходія Marvel Доктора Дума у ​​фільмах "Фантастична четвірка" студії 20th Century Fox у 2005 та 2007 роках. Він також озвучив Доктора Дума у ​​відеогрі "Фантастична четвірка" 2005 року.

Макмехон також зіграв роль Джесс Лакруа, спеціального агента та керівника групи, у серіалі "ФБР: Найрозшукуваніші", з'являючись у ньому протягом трьох сезонів.

Серед його останніх ролей - роль прем'єр-міністра Австралії Стівена Руса у серіалі Netflix "Резиденція", а також появи у фільмах "Серфер" та "The Supremes" у Earl's All-You-Can-Eat.

Макмехон був одружений тричі, зокрема на австралійській співачці Данні Міноуг у 1994 році та на актрисі Брук Бернс, від якої він має доньку. Востаннє він одружився із Паніагуа у 2014 році.

Нагадаємо

Американський актор Майкл Медсен, відомий за ролями у фільмах Квентіна Тарантіно, помер від зупинки серця. Його кар'єра тривала понад 40 років.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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