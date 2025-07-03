Майкл Медсен, зірка фільмів "Скажені пси" та "Убити Білла 2", помер у віці 67 років

Американський актор Майкл Медсен, майстр характерних ролей, найбільш відомий за ролі глузливих крутих хлопців у фільмах Квентіна Тарантіно "Скажені пси" та "Убити Білла 2", помер у четвер вранці від зупинки серця, повідомив його менеджер Рон Сміт. Про це повідомляє NBC News, передає УНН.

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Перш ніж стати актором, Майкл перепробував безліч далеких від мистецтва професій: працював маляром і автомеханіком, санітаром на "швидкій допомозі" і робітником на автозаправці. Кар'єра Майкла почалася в театрі "Steppenwolf Theatre Company", також він брав уроки акторської майстерності у Джона Малковича.

Майкл Медсен дебютував в кіно у 1980-х роках. За свою акторську кар'єру, що тривала понад 40 років, Медсен виконав десятки ролей на екрані. Але найбільш відомий він був завдяки співпраці з Квентіном Тарантіно.

Крім вищезгаданих картин, він також зіграв у "Донні Браско", "Огидній вісімці", "Одного разу в Голлівуді" та інших фільмах.

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