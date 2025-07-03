Майкл Мэдсен, звезда фильмов "Бешеные псы" и "Убить Билла 2", умер в возрасте 67 лет

Американский актер Майкл Мэдсен, мастер характерных ролей, наиболее известный по ролям насмешливых крутых парней в фильмах Квентина Тарантино "Бешеные псы" и "Убить Билла 2", скончался в четверг утром от остановки сердца, сообщил его менеджер Рон Смит. Об этом сообщает NBC News, передает УНН.

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Прежде чем стать актером, Майкл перепробовал множество далеких от искусства профессий: работал маляром и автомехаником, санитаром на "скорой помощи" и рабочим на автозаправке. Карьера Майкла началась в театре "Steppenwolf Theatre Company", также он брал уроки актерского мастерства у Джона Малковича.

Майкл Мэдсен дебютировал в кино в 1980-х годах. За свою актерскую карьеру, длившуюся более 40 лет, Мэдсен исполнил десятки ролей на экране. Но наиболее известен он был благодаря сотрудничеству с Квентином Тарантино.

Помимо вышеупомянутых картин, он также сыграл в "Донни Браско", "Омерзительной восьмерке", "Однажды в Голливуде" и других фильмах.

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