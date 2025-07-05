Джулиан Макмэхон, звезда «Зачарованных» и Доктор Дум, умер после продолжительной борьбы с раком
Киев • УНН
Австралийский актер Джулиан Макмэхон, известный по ролям в сериалах «Зачарованные» и «Части тела», а также как Доктор Дум, скончался в возрасте 56 лет. Его смерть 2 июля во Флориде подтвердила жена, отметив, что он мужественно боролся с раком.
Австралийский актер Джулиан Макмэхон, известный по ролям в сериалах "Зачарованные", "Части тела", а также по роли суперзлодея из "Фантастической четверки" Доктора Дума, умер в возрасте 56 лет после длительного лечения от рака. Об этом сообщает издание The Guardian, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, актер умер в среду, 2 июля в Клируотере, штат Флорида. Смерть Джулиана Макмэхона подтвердила его жена.
С открытым сердцем я хочу поделиться с миром новостью о том, что мой любимый муж Джулиан Макмэхон мирно скончался на этой неделе после мужественных усилий в борьбе с раком
Макмэхон родился в Сиднее. Он начал свою карьеру как модель в 1980-х годах, прежде чем перейти в актерство, получив роль в австралийской мыльной опере "Домой и в путь" в 1990 году.
Его дебют в полнометражном фильме состоялся в комедии "Мокрое и дикое лето!" вместе с Эллиоттом Гулдом, а также он снимался в телесериалах "Другой мир", "Профайлер" и получил широкую известность после роли Коула Тернера в популярном сериале "Зачарованные".
Позже он появился в "Части тела", медицинской драме канала FX, созданной Райаном Мерфи. Шоу шло в течение шести сезонов с 2003 по 2010 год и принесло Макмэхону номинацию на премию "Золотой глобус".
Прославившись ролями привлекательных злодеев, Макмэхон сыграл суперзлодея Marvel Доктора Дума в фильмах "Фантастическая четверка" студии 20th Century Fox в 2005 и 2007 годах. Он также озвучил Доктора Дума в видеоигре "Фантастическая четверка" 2005 года.
Макмэхон также сыграл роль Джесса Лакруа, специального агента и руководителя группы, в сериале "ФБР: Самые разыскиваемые", появляясь в нем в течение трех сезонов.
Среди его последних ролей - роль премьер-министра Австралии Стивена Руса в сериале Netflix "Резиденция", а также появления в фильмах "Серфер" и "The Supremes" в Earl's All-You-Can-Eat.
Макмэхон был женат трижды, в том числе на австралийской певице Данни Миноуг в 1994 году и на актрисе Брук Бернс, от которой у него есть дочь. В последний раз он женился на Паниагуа в 2014 году.
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