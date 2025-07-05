Джулиан Макмэхон, звезда «Зачарованных» и Доктор Дум, умер после продолжительной борьбы с раком

Австралийский актер Джулиан Макмэхон, известный по ролям в сериалах "Зачарованные", "Части тела", а также по роли суперзлодея из "Фантастической четверки" Доктора Дума, умер в возрасте 56 лет после длительного лечения от рака. Об этом сообщает издание The Guardian, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, актер умер в среду, 2 июля в Клируотере, штат Флорида. Смерть Джулиана Макмэхона подтвердила его жена.

С открытым сердцем я хочу поделиться с миром новостью о том, что мой любимый муж Джулиан Макмэхон мирно скончался на этой неделе после мужественных усилий в борьбе с раком - написала она.

Макмэхон родился в Сиднее. Он начал свою карьеру как модель в 1980-х годах, прежде чем перейти в актерство, получив роль в австралийской мыльной опере "Домой и в путь" в 1990 году.

Его дебют в полнометражном фильме состоялся в комедии "Мокрое и дикое лето!" вместе с Эллиоттом Гулдом, а также он снимался в телесериалах "Другой мир", "Профайлер" и получил широкую известность после роли Коула Тернера в популярном сериале "Зачарованные".

Позже он появился в "Части тела", медицинской драме канала FX, созданной Райаном Мерфи. Шоу шло в течение шести сезонов с 2003 по 2010 год и принесло Макмэхону номинацию на премию "Золотой глобус".

Прославившись ролями привлекательных злодеев, Макмэхон сыграл суперзлодея Marvel Доктора Дума в фильмах "Фантастическая четверка" студии 20th Century Fox в 2005 и 2007 годах. Он также озвучил Доктора Дума в видеоигре "Фантастическая четверка" 2005 года.

Макмэхон также сыграл роль Джесса Лакруа, специального агента и руководителя группы, в сериале "ФБР: Самые разыскиваемые", появляясь в нем в течение трех сезонов.

Среди его последних ролей - роль премьер-министра Австралии Стивена Руса в сериале Netflix "Резиденция", а также появления в фильмах "Серфер" и "The Supremes" в Earl's All-You-Can-Eat.

Макмэхон был женат трижды, в том числе на австралийской певице Данни Миноуг в 1994 году и на актрисе Брук Бернс, от которой у него есть дочь. В последний раз он женился на Паниагуа в 2014 году.

Напомним

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