Джулиан Макмэхон, звезда «Зачарованных» и Доктор Дум, умер после продолжительной борьбы с раком

$41.720.09
49.180.04
ukenru
Вся правда о ферментированных продуктах: есть ли от них польза и какая опасность для организма в них кроется
Эксклюзив
4 июля, 15:30 • 49638 просмотра
Вся правда о ферментированных продуктах: есть ли от них польза и какая опасность для организма в них кроется
Эксклюзив
4 июля, 14:07 • 96357 просмотра
Конкурс АРМА с "риском": кто будет отвечать за передачу ТРЦ "Гулливер" компании с российским следом
Эксклюзив
4 июля, 14:00 • 51783 просмотра
В КГГА назвали самые загруженные перекрестки на столичных дорогах
4 июля, 10:29 • 63323 просмотра
Зеленский сообщил об очередном обмене: большинство было в российском плену еще с 2022 года
Эксклюзив
4 июля, 05:57 • 94276 просмотра
Можно ли пить ледяную воду в сильную жару: врач дала объяснения
3 июля, 23:41 • 185415 просмотра
США не прекращали военную помощь Украине - Трамп
Эксклюзив
3 июля, 14:02 • 193702 просмотра
За полгода 2025 года в Киеве было повреждено больше домов, чем за весь 2024 год
Эксклюзив
3 июля, 09:27 • 171177 просмотра
Транспортный поток в Киеве: в КГГА ответили, когда выше шансы попасть в пробки
3 июля, 08:45 • 167772 просмотра
Украинская ПВО: сколько у Украины систем защиты неба и сколько нужно для полной безопасности
Эксклюзив
3 июля, 07:48 • 104113 просмотра
В результате взрыва на Житомирщине повреждено около сотни зданий
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3м/с
67%
752мм
Популярные новости
путин готовит лето непрерывных атак по Украине на фоне сокращения военной помощи США - СМИ4 июля, 16:28 • 11060 просмотра
СБС показали видео атаки на мощности по производству боевых частей дронов под москвой4 июля, 17:36 • 2770 просмотра
Атака рф на Киев: аварийно-спасательные работы приостановлены до завтра4 июля, 17:38 • 2464 просмотра
В Харькове упала в реку и утонула 12-летняя девочка4 июля, 17:59 • 2078 просмотра
В Киеве и области работают силы ПВО19:26 • 4724 просмотра
публикации
Вся правда о ферментированных продуктах: есть ли от них польза и какая опасность для организма в них кроется
Эксклюзив
4 июля, 15:30 • 49638 просмотра
Конкурс АРМА с "риском": кто будет отвечать за передачу ТРЦ "Гулливер" компании с российским следом
Эксклюзив
4 июля, 14:07 • 96357 просмотра
Техника между тремя мирами: как советские ГОСТы, украинские ДСТУ и стандарты НАТО влияют на модернизацию оборонного сектора4 июля, 13:48 • 83732 просмотра
"Внутренний интерес": кто в АРМА может лоббировать компанию с российским следом "Алакор Сити" в конкурсе за "Гулливер"3 июля, 14:09 • 193062 просмотра
Пакет с Сантой и банка из-под горошка: как фигуранты коррупционных дел прятали взятки3 июля, 13:33 • 167556 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Александр Сырский
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Стамбул
Польша
Реклама
УНН Lite
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 125886 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 157021 просмотра
Звезда "Звездного пути: Энтерпрайз" Питер-Генри Шредер умер в возрасте 90 лет2 июля, 14:57 • 132114 просмотра
Педро Паскаль впервые вышел в свет после спора с Роулинг и оказался в эпицентре внимания фанатов2 июля, 14:39 • 133143 просмотра
Сериал "Медведь" получил продление на пятый сезон2 июля, 12:56 • 133517 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат
Chevrolet Aveo
Хранитель
Дія (сервис)

Джулиан Макмэхон, звезда «Зачарованных» и Доктор Дум, умер после продолжительной борьбы с раком

Киев • УНН

 • 191 просмотра

Австралийский актер Джулиан Макмэхон, известный по ролям в сериалах «Зачарованные» и «Части тела», а также как Доктор Дум, скончался в возрасте 56 лет. Его смерть 2 июля во Флориде подтвердила жена, отметив, что он мужественно боролся с раком.

Джулиан Макмэхон, звезда «Зачарованных» и Доктор Дум, умер после продолжительной борьбы с раком

Австралийский актер Джулиан Макмэхон, известный по ролям в сериалах "Зачарованные", "Части тела", а также по роли суперзлодея из "Фантастической четверки" Доктора Дума, умер в возрасте 56 лет после длительного лечения от рака. Об этом сообщает издание The Guardian, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, актер умер в среду, 2 июля в Клируотере, штат Флорида. Смерть Джулиана Макмэхона подтвердила его жена.

С открытым сердцем я хочу поделиться с миром новостью о том, что мой любимый муж Джулиан Макмэхон мирно скончался на этой неделе после мужественных усилий в борьбе с раком

- написала она.

Макмэхон родился в Сиднее. Он начал свою карьеру как модель в 1980-х годах, прежде чем перейти в актерство, получив роль в австралийской мыльной опере "Домой и в путь" в 1990 году.

Его дебют в полнометражном фильме состоялся в комедии "Мокрое и дикое лето!" вместе с Эллиоттом Гулдом, а также он снимался в телесериалах "Другой мир", "Профайлер" и получил широкую известность после роли Коула Тернера в популярном сериале "Зачарованные".

Позже он появился в "Части тела", медицинской драме канала FX, созданной Райаном Мерфи. Шоу шло в течение шести сезонов с 2003 по 2010 год и принесло Макмэхону номинацию на премию "Золотой глобус".

Прославившись ролями привлекательных злодеев, Макмэхон сыграл суперзлодея Marvel Доктора Дума в фильмах "Фантастическая четверка" студии 20th Century Fox в 2005 и 2007 годах. Он также озвучил Доктора Дума в видеоигре "Фантастическая четверка" 2005 года.

Макмэхон также сыграл роль Джесса Лакруа, специального агента и руководителя группы, в сериале "ФБР: Самые разыскиваемые", появляясь в нем в течение трех сезонов.

Среди его последних ролей - роль премьер-министра Австралии Стивена Руса в сериале Netflix "Резиденция", а также появления в фильмах "Серфер" и "The Supremes" в Earl's All-You-Can-Eat.

Макмэхон был женат трижды, в том числе на австралийской певице Данни Миноуг в 1994 году и на актрисе Брук Бернс, от которой у него есть дочь. В последний раз он женился на Паниагуа в 2014 году.

Напомним

Американский актер Майкл Мэдсен, известный по ролям в фильмах Квентина Тарантино, умер от остановки сердца. Его карьера длилась более 40 лет.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

КультураНовости Мира
Хранитель
Флорида
Netflix
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9