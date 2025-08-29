$41.260.06
Популярный южнокорейский певец Psy под следствием: детали нарушения медицинского законодательства

Киев • УНН

 • 918 просмотра

Популярный южнокорейский певец Psy находится под полицейским расследованием из-за возможного незаконного получения психотропных препаратов. Его подозревают в нарушении медицинского законодательства, получая лекарства через третьих лиц без личного посещения больницы.

Популярный южнокорейский певец Psy под следствием: детали нарушения медицинского законодательства

Популярный южнокорейский певец и рэпер Psy (настоящее имя - Пак Чэ Сан) попал под полицейское расследование из-за возможного нарушения медицинского законодательства. Его подозревают в незаконном получении психотропных препаратов через третьих лиц без личного посещения больницы, сообщили в четверг представители полиции и издание Yonhap, пишет УНН.

Детали

Полицейский участок Сеула Содэмун проводит расследование в отношении Psy и врача университетской больницы после сообщений о получении рецептов на препараты Ксанакс и Стилнокc с 2022 года без личного приема. По данным следствия, певец поручал своим менеджерам и другим доверенным лицам забирать лекарства от его имени.

Психотропные препараты, которые получал Psy, применяются для лечения тревожных расстройств, депрессии и проблем со сном и имеют высокий риск зависимости. Закон запрещает выдачу таких лекарств через доверенных лиц – очный осмотр является обязательным для назначения. Полиция провела обыск в университетской больнице, чтобы получить медицинские записи, подтверждающие подозрения.

Сам Psy отрицает нарушения, утверждая, что получал лечение дистанционно. В четверг агентство певца P Nation опубликовало заявление, в котором признает, что передача рецептов через доверенных лиц была "явной ошибкой".

У Psy диагностировали хроническое расстройство сна, и он принимает снотворное по назначению врача. Но рецепта через доверенное лицо не было, хотя в некоторых случаях третьи лица получали лекарства от его имени

- заявило агентство Yonhap. 

Джулиан Макмэхон, звезда «Зачарованных» и Доктор Дум, умер после продолжительной борьбы с раком05.07.2025, 02:52 • 8836 просмотров

Степан Гафтко

КультураНовости Мира
Сеул