Киевлянин устроил стрельбу в баре на Новопечерских Липках: ему грозит до 7 лет
Киев • УНН
В Печерском районе Киева 30-летний мужчина устроил стрельбу в баре из-за конфликта между отдыхающими. Ему грозит до 7 лет заключения за хулиганство с применением оружия.
В Печерском районе столицы полиция задержала 30-летнего мужчину, который из-за конфликта между отдыхающими в баре открыл стрельбу. Пострадавших нет, а злоумышленнику грозит до 7 лет заключения за хулиганство с применением оружия, пишет УНН со ссылкой на полицию Киева.
Детали
Как указано, инцидент произошел в минувшие выходные на территории частного заведения в Печерском районе. Из-за девушки между отдыхающими из двух разных компаний возникла словесная перепалка и потасовка. Один из мужчин достал пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону оппонента. К счастью, никто не пострадал.
Полицейские быстро установили личность стрелка и задержали его - им оказался 30-летний житель Киева.
Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли орудие совершения преступления - травматический пистолет и патроны к нему. Нарушителю сообщено о подозрении в хулиганстве с применением оружия, ему грозит до 7 лет заключения
Угрожал музыканту-инвалиду за отказ исполнить русскую песню: полиция Киева нашла агрессивного правонарушителя12.10.25, 13:37 • 2434 просмотра