Киевлянин устроил стрельбу в баре на Новопечерских Липках: ему грозит до 7 лет

В Печерском районе столицы полиция задержала 30-летнего мужчину, который из-за конфликта между отдыхающими в баре открыл стрельбу. Пострадавших нет, а злоумышленнику грозит до 7 лет заключения за хулиганство с применением оружия, пишет УНН со ссылкой на полицию Киева.

Как указано, инцидент произошел в минувшие выходные на территории частного заведения в Печерском районе. Из-за девушки между отдыхающими из двух разных компаний возникла словесная перепалка и потасовка. Один из мужчин достал пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону оппонента. К счастью, никто не пострадал.

Полицейские быстро установили личность стрелка и задержали его - им оказался 30-летний житель Киева.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли орудие совершения преступления - травматический пистолет и патроны к нему. Нарушителю сообщено о подозрении в хулиганстве с применением оружия, ему грозит до 7 лет заключения