У Львові чоловік влаштував стрілянину з травматичної зброї посеред вулиці
Київ • УНН
У Львові 22-річний чоловік відкрив стрілянину з травматичної зброї на проспекті Свободи. Його та ще трьох учасників бійки притягнули до адміністративної відповідальності за хуліганство.
У Львові поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності 22-річного місцевого жителя, який вночі відкрив стрілянину з травматичної зброї. Інцидент стався на проспекті Свободи близько першої години ночі. Про це повідомляє поліція Львівської області, пише УНН.
Сьогодні, 29 вересня, близько 01:00 години до поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Свободи у Львові чути постріли. До прибуття поліції зловмисників затримали працівники Національної гвардії України, які патрулювали дану територію
На місце події прибула слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції №1, а також працівники Управління патрульної поліції Львівщини.
Як встановили правоохоронці, між групою знайомих сталася бійка, на яку оперативно зреагували бійці Нацгвардії. Побачивши правоохоронців, учасники конфлікту почали тікати. 22-річний львів’янин здійснив три постріли в повітря із травматичної зброї.Постраждалих внаслідок події немає, зброю правоохоронці вилучили.
Усі учасники встановлені - це львівʼяни віком від 18 до 23 років. Трьох учасників бійки, а також "стрільця" правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності за ст.173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
