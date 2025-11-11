$41.980.11
07:08 • 5678 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
05:31 • 11373 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
10 ноября, 21:39 • 51264 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35 • 66641 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
10 ноября, 17:42 • 96632 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как 11 ноября будут действовать графики и сколько очередей будет без света
10 ноября, 13:36 • 112148 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 115670 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 12:12 • 86171 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 57331 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 107689 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
В Киеве подростка избили во время ссоры со сверстниками из-за страйкбольной гранаты - полиция

Киев • УНН

 • 3460 просмотра

В Подольском районе Киева полиция начала расследование по факту избиения 15-летнего подростка. Конфликт возник из-за брошенной страйкбольной гранаты, в результате чего потерпевший получил многочисленные удары и был госпитализирован.

В Киеве подростка избили во время ссоры со сверстниками из-за страйкбольной гранаты - полиция

В Киеве подростка избили во время конфликта со сверстниками из-за брошенной страйкбольной гранаты, его госпитализировали с сотрясением мозга, открыто уголовное производство, сообщили во вторник в ГУНП в столице, пишет УНН.

Детали

"Полиция начала уголовное производство по факту избиения подростка в Подольском районе столицы", - говорится в сообщении. 

Информация о происшествии поступила в правоохранительные органы вчера, 10 ноября.

"Предварительно установлено, что в квартире между 15-летним местным жителем и его сверстниками возник конфликт из-за того, что парень ради шутки бросил страйкбольную гранату. Во время ссоры несовершеннолетние нанесли потерпевшему многочисленные удары по голове и телу", - сообщили в полиции.

Врачи госпитализировали пострадавшего с сотрясением мозга в больницу.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, продолжается досудебное расследование.

Юлия Шрамко

