В Киеве подростка избили во время ссоры со сверстниками из-за страйкбольной гранаты - полиция
Киев • УНН
В Подольском районе Киева полиция начала расследование по факту избиения 15-летнего подростка. Конфликт возник из-за брошенной страйкбольной гранаты, в результате чего потерпевший получил многочисленные удары и был госпитализирован.
В Киеве подростка избили во время конфликта со сверстниками из-за брошенной страйкбольной гранаты, его госпитализировали с сотрясением мозга, открыто уголовное производство, сообщили во вторник в ГУНП в столице, пишет УНН.
Детали
"Полиция начала уголовное производство по факту избиения подростка в Подольском районе столицы", - говорится в сообщении.
Информация о происшествии поступила в правоохранительные органы вчера, 10 ноября.
"Предварительно установлено, что в квартире между 15-летним местным жителем и его сверстниками возник конфликт из-за того, что парень ради шутки бросил страйкбольную гранату. Во время ссоры несовершеннолетние нанесли потерпевшему многочисленные удары по голове и телу", - сообщили в полиции.
Врачи госпитализировали пострадавшего с сотрясением мозга в больницу.
Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, продолжается досудебное расследование.
