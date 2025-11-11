В Киеве подростка избили во время ссоры со сверстниками из-за страйкбольной гранаты - полиция

В Киеве подростка избили во время конфликта со сверстниками из-за брошенной страйкбольной гранаты, его госпитализировали с сотрясением мозга, открыто уголовное производство, сообщили во вторник в ГУНП в столице, пишет УНН.

Детали

"Полиция начала уголовное производство по факту избиения подростка в Подольском районе столицы", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии поступила в правоохранительные органы вчера, 10 ноября.

"Предварительно установлено, что в квартире между 15-летним местным жителем и его сверстниками возник конфликт из-за того, что парень ради шутки бросил страйкбольную гранату. Во время ссоры несовершеннолетние нанесли потерпевшему многочисленные удары по голове и телу", - сообщили в полиции.

Врачи госпитализировали пострадавшего с сотрясением мозга в больницу.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, продолжается досудебное расследование.

На Киевщине молодой человек стрелял из пистолета и избил прохожего: его задержала полиция