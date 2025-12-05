Замість перевірки документів застосував силу: на Львівщині військовослужбовець ТЦК отримав підозру

У Львівській області військовослужбовцю ТЦК, який замість перевірки документів застосував силу до 56-річного чоловіка, повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на ДБР.

Працівники ДБР повідомили про підозру військовослужбовцю Шевченківського РТЦК та СП, який замість передбаченої законом перевірки документів застосував фізичну силу до 56-річного львів’янина. Потерпілий отримав травми середнього ступеня тяжкості - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, на перехожого чоловіка в одному районів Львова раптово накинулися кілька працівників ТЦК. Вони тримали його за руки, а один з них завдав сильного удару. Попри крик від болю потерпілого та зауваження перехожих, замість надання медичної допомоги, його силоміць затягнули у службовий автомобіль.

При цьому працівник ТЦК свідомо не увімкнув портативний відеореєстратор.

Під час проходження ВЛК медики діагностували у потерпілого перелом бугристої лівої плечової кістки, і лише після цього йому надали необхідну медичну допомогу.

Дії військовослужбовця кваліфіковано за ч. 5 ст. 426-1 КК України — перевищення влади та службових повноважень, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.

Додамо

Слідчі ДБР вже подали клопотання до суду щодо обрання військовослужбовцю запобіжного заходу.

Наразі додатково перевіряються інші звернення громадян щодо працівників Шевченківського ТЦК та СП, у тому числі й щодо підозрюваного.

