Вместо проверки документов применил силу: на Львовщине военнослужащий ТЦК получил подозрение

$42.180.02
49.230.00
ukenru
11:17 • 11105 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
08:37 • 13327 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 19700 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 32945 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 42748 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 37515 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 63026 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 34461 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 57318 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 24666 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.4м/с
82%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп: Война в Украине закончится, мы устанавливаем мир по всему миру5 декабря, 04:03 • 25603 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 25706 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 13068 просмотра
Шесть областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго08:47 • 14243 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты11:30 • 7924 просмотра
публикации
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты11:30 • 8308 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?11:17 • 11105 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 25913 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 63026 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 47944 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Германия
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO12:40 • 1748 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 13225 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 22320 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 36249 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 36435 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Дипломатка

Вместо проверки документов применил силу: на Львовщине военнослужащий ТЦК получил подозрение

Киев • УНН

 • 318 просмотра

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении военнослужащему ТЦК на Львовщине, который применил силу к 56-летнему львовянину, причинив травмы средней степени тяжести. Потерпевший получил перелом бугристой левой плечевой кости, а военнослужащий сознательно не включил видеорегистратор.

Вместо проверки документов применил силу: на Львовщине военнослужащий ТЦК получил подозрение

Во Львовской области военнослужащему ТЦК, который вместо проверки документов применил силу к 56-летнему мужчине, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на ГБР.

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении военнослужащему Шевченковского РТЦК и СП, который вместо предусмотренной законом проверки документов применил физическую силу к 56-летнему львовянину. Пострадавший получил травмы средней степени тяжести 

- говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, на прохожего мужчину в одном из районов Львова внезапно набросились несколько сотрудников ТЦК. Они держали его за руки, а один из них нанес сильный удар. Несмотря на крик от боли пострадавшего и замечания прохожих, вместо оказания медицинской помощи, его силой затащили в служебный автомобиль.

При этом сотрудник ТЦК сознательно не включил портативный видеорегистратор.

Во Львове военнослужащий ТЦК погиб после ножевого ранения, нападавший задержан - прокуратура04.12.25, 12:15 • 4114 просмотров

Во время прохождения ВВК медики диагностировали у пострадавшего перелом бугристой левой плечевой кости, и только после этого ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Действия военнослужащего квалифицированы по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины — превышение власти и служебных полномочий, повлекшее телесные повреждения средней тяжести. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Добавим

Следователи ГБР уже подали ходатайство в суд об избрании военнослужащему меры пресечения.

Сейчас дополнительно проверяются другие обращения граждан относительно работников Шевченковского ТЦК и СП, в том числе и относительно подозреваемого.

Избил военнообязанного, отказавшегося проходить флюорографию во время медосмотра: должностному лицу ТЦК сообщили о подозрении27.11.25, 13:18 • 3038 просмотров

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Столкновения
ТЦК и СП
Львовская область
Львов