Вместо проверки документов применил силу: на Львовщине военнослужащий ТЦК получил подозрение

Во Львовской области военнослужащему ТЦК, который вместо проверки документов применил силу к 56-летнему мужчине, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на ГБР.

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении военнослужащему Шевченковского РТЦК и СП, который вместо предусмотренной законом проверки документов применил физическую силу к 56-летнему львовянину. Пострадавший получил травмы средней степени тяжести - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, на прохожего мужчину в одном из районов Львова внезапно набросились несколько сотрудников ТЦК. Они держали его за руки, а один из них нанес сильный удар. Несмотря на крик от боли пострадавшего и замечания прохожих, вместо оказания медицинской помощи, его силой затащили в служебный автомобиль.

При этом сотрудник ТЦК сознательно не включил портативный видеорегистратор.

Во Львове военнослужащий ТЦК погиб после ножевого ранения, нападавший задержан - прокуратура

Во время прохождения ВВК медики диагностировали у пострадавшего перелом бугристой левой плечевой кости, и только после этого ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Действия военнослужащего квалифицированы по ч. 5 ст. 426-1 УК Украины — превышение власти и служебных полномочий, повлекшее телесные повреждения средней тяжести. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Добавим

Следователи ГБР уже подали ходатайство в суд об избрании военнослужащему меры пресечения.

Сейчас дополнительно проверяются другие обращения граждан относительно работников Шевченковского ТЦК и СП, в том числе и относительно подозреваемого.

Избил военнообязанного, отказавшегося проходить флюорографию во время медосмотра: должностному лицу ТЦК сообщили о подозрении