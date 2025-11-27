$42.300.10
11:04
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
08:20
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Эксклюзив
07:45
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
07:27
Новый спецпосланник США предупредил Европу, что РФ накапливает ракеты - NYT
27 ноября, 01:49
Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico
26 ноября, 15:50
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
26 ноября, 15:49
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
26 ноября, 15:41
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
26 ноября, 15:07
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работеVideo
26 ноября, 15:02
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотникVideo
публикации
Эксклюзивы
Избил военнообязанного, отказавшегося проходить флюорографию во время медосмотра: должностному лицу ТЦК сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 1050 просмотра

В Ивано-Франковской области должностное лицо ТЦК избило военнообязанного, который отказался проходить флюорографию, нанеся ему не менее пяти ударов в пах. Пострадавший получил тяжелые телесные повреждения, что привело к необходимости хирургического удаления органа.

Избил военнообязанного, отказавшегося проходить флюорографию во время медосмотра: должностному лицу ТЦК сообщили о подозрении

В Ивано-Франковской области должностное лицо ТЦК избило военнообязанного, который во время медосмотра отказался проходить флюорографию. Пострадавший получил по меньшей мере пять ударов в область паха. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, должностному лицу ТЦК сообщили о подозрении, а затем и отправили под стражу, передает УНН.

Детали

По данным следствия, вечером 11 ноября военнообязанного доставили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для уточнения военно-учетных данных. После этого его вместе с другими гражданами направили в местную больницу для прохождения военно-врачебной комиссии.

Во время медосмотра мужчина отказался проходить флюорографию. В ответ на это заместитель начальника ТЦК не сдержался и начал его избивать. Он по меньшей мере пять раз ударил потерпевшего, прицельно в область паха. По данным следствия, эти удары были умышленными и целенаправленными. В результате этих противоправных действий потерпевшему нанесены тяжкие телесные повреждения, повлекшие необходимость хирургического удаления одного из органов (орхиэктомия).

Добавим

Под процессуальным руководством Ивано-Франковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона военнослужащему сообщено о подозрении в превышении власти в условиях военного положения, повлекшем тяжкие последствия (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

По ходатайству прокуроров суд избрал подполковнику меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Сейчас проверяется информация о возможной причастности к противоправным действиям других лиц, в частности, правоохранительных органов.

За инкриминируемое уголовное правонарушение подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП
Украина