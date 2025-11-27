Избил военнообязанного, отказавшегося проходить флюорографию во время медосмотра: должностному лицу ТЦК сообщили о подозрении
Киев • УНН
В Ивано-Франковской области должностное лицо ТЦК избило военнообязанного, который отказался проходить флюорографию, нанеся ему не менее пяти ударов в пах. Пострадавший получил тяжелые телесные повреждения, что привело к необходимости хирургического удаления органа.
В Ивано-Франковской области должностное лицо ТЦК избило военнообязанного, который во время медосмотра отказался проходить флюорографию. Пострадавший получил по меньшей мере пять ударов в область паха. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, должностному лицу ТЦК сообщили о подозрении, а затем и отправили под стражу, передает УНН.
Детали
По данным следствия, вечером 11 ноября военнообязанного доставили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для уточнения военно-учетных данных. После этого его вместе с другими гражданами направили в местную больницу для прохождения военно-врачебной комиссии.
Во время медосмотра мужчина отказался проходить флюорографию. В ответ на это заместитель начальника ТЦК не сдержался и начал его избивать. Он по меньшей мере пять раз ударил потерпевшего, прицельно в область паха. По данным следствия, эти удары были умышленными и целенаправленными. В результате этих противоправных действий потерпевшему нанесены тяжкие телесные повреждения, повлекшие необходимость хирургического удаления одного из органов (орхиэктомия).
Добавим
Под процессуальным руководством Ивано-Франковской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона военнослужащему сообщено о подозрении в превышении власти в условиях военного положения, повлекшем тяжкие последствия (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).
По ходатайству прокуроров суд избрал подполковнику меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Сейчас проверяется информация о возможной причастности к противоправным действиям других лиц, в частности, правоохранительных органов.
За инкриминируемое уголовное правонарушение подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.
В Тернополе мужчины в военной форме избили двух военнообязанных: начато производство.08.10.23, 13:55 • 681132 просмотра