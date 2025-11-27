Побив військовозобов’язаного, який відмовився проходити флюрографію під час медогляду: посадовцю ТЦК повідомили про підозру

$42.300.10
48.950.00
ukenru
11:04 • 416 перегляди
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
08:20 • 6030 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
07:45 • 16266 перегляди
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
07:27 • 12723 перегляди
Новий спецпосланець США попередив Європу, що рф накопичує ракети - NYT
27 листопада, 01:49 • 34205 перегляди
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
26 листопада, 15:50 • 35146 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 69332 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
26 листопада, 15:41 • 34228 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07 • 31644 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
26 листопада, 15:02 • 21880 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.1м/с
90%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росія штампує фейкові позови проти України в тимчасово окупованому Криму - ЦНС27 листопада, 02:18 • 21979 перегляди
ССО показали ліквідацію члена ворожого ДРГ та взяття в полон ще двох на Донецькому напрямкуVideo27 листопада, 02:50 • 15123 перегляди
"Покидьки і потвори": Трамп емоційно сприйняв матеріал The New York Times про своє старіння27 листопада, 03:23 • 22167 перегляди
ISW: росія зможе повністю захопити Донецьку область у серпні 2027 року за поточних темпів просування27 листопада, 04:30 • 8400 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"06:49 • 6726 перегляди
Публікації
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусильPhoto09:33 • 6704 перегляди
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
Ексклюзив
07:45 • 16266 перегляди
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила26 листопада, 16:04 • 34264 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo26 листопада, 15:49 • 69332 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo26 листопада, 14:17 • 38544 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Женева
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"06:49 • 6764 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 41188 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 75201 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 91323 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 91028 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
Золото

Побив військовозобов’язаного, який відмовився проходити флюрографію під час медогляду: посадовцю ТЦК повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 198 перегляди

В Івано-Франківській області посадовець ТЦК побив військовозобов'язаного, який відмовився проходити флюорографію, завдавши йому щонайменше п'ять ударів в пах. Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, що призвели до необхідності хірургічного видалення органу.

Побив військовозобов’язаного, який відмовився проходити флюрографію під час медогляду: посадовцю ТЦК повідомили про підозру

В Івано-Франківській області посадовець ТЦК побив військовозобов’язаного, який під час медогляду відмовився проходити флюорографію. Потерпілий отримав щонайменше п'яьть ударів в ділянку паху. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, посадовцю ТЦК повідомили про підозру, а згодом і відправили під варту, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, увечері 11 листопада військовозобов’язаного доставили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для уточнення військово-облікових даних. Після цього його разом з іншими громадянами направили до місцевої лікарні для проходження військово-лікарської комісії.

Під час медогляду чоловік відмовився проходити флюорографію. У відповідь на це заступник начальника ТЦК не стримався і почав його бити. Він щонайменше п’ять разів ударив потерпілого, прицільно в ділянку паху. За даними слідства, ці удари були умисними та цілеспрямованими. Унаслідок цих протиправних дій потерпілому завдано тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили необхідність хірургічного видалення одного з органів (орхіектомія).

Додамо

За процесуального керівництва Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону військовослужбовцю повідомлено про підозру у перевищенні влади в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 426-1 КК України). 

За клопотанням прокурорів суд обрав підполковнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі перевіряється інформація щодо можливої причетності до протиправних дій інших осіб, зокрема, правоохоронних органів.

За інкриміноване кримінальне правопорушення підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

У Тернополі чоловіки у військовій формі побили двох військовозобов’язаних: розпочато провадження08.10.23, 13:55 • 681125 переглядiв

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
ТЦК та СП
Україна