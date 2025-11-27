Побив військовозобов’язаного, який відмовився проходити флюрографію під час медогляду: посадовцю ТЦК повідомили про підозру

В Івано-Франківській області посадовець ТЦК побив військовозобов’язаного, який під час медогляду відмовився проходити флюорографію. Потерпілий отримав щонайменше п'яьть ударів в ділянку паху. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, посадовцю ТЦК повідомили про підозру, а згодом і відправили під варту, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, увечері 11 листопада військовозобов’язаного доставили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для уточнення військово-облікових даних. Після цього його разом з іншими громадянами направили до місцевої лікарні для проходження військово-лікарської комісії.

Під час медогляду чоловік відмовився проходити флюорографію. У відповідь на це заступник начальника ТЦК не стримався і почав його бити. Він щонайменше п’ять разів ударив потерпілого, прицільно в ділянку паху. За даними слідства, ці удари були умисними та цілеспрямованими. Унаслідок цих протиправних дій потерпілому завдано тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили необхідність хірургічного видалення одного з органів (орхіектомія).

Додамо

За процесуального керівництва Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону військовослужбовцю повідомлено про підозру у перевищенні влади в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

За клопотанням прокурорів суд обрав підполковнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі перевіряється інформація щодо можливої причетності до протиправних дій інших осіб, зокрема, правоохоронних органів.

За інкриміноване кримінальне правопорушення підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

